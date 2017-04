Sine-RR oferece 16 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 16 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta quinta-feira, 27. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho. O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– SERVIÇOS GERAIS: 03

Requisitos: Serviço de limpeza no Hospital Geral de Roraima. Experiência informal. Primeiro emprego. (Vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

– AUXILIAR DE COMPRAS: 01

Requisitos: Realizar tarefas administrativas internas, auxiliar o gestor em tarefas externas. Pré seleção no Sine. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

– AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA: 01

Requisitos: Obs:vaga para assistente de mecânica(maquinas pesadas).Experiência na carteira,curso na área,ensino médio completo, CNH AB

– AUXILIAR DE PEDREIRO: 01

Requisitos: Experiência informal, trabalhar na fazenda em Bonfim, ida e volta é disponibilizada pela empresa.

– SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL: 01

Requisitos: Experiência na carteira, ensino médio completo, transporte próprio.

– PEDREIRO: 02

Requisitos: Experiência informal, trabalhar na fazenda em Bonfim, ida e volta de ÔNIBUS disponibilizada pela empresa.

– SERVIÇO GERAL: 06

Requisitos: Trabalho na fazenda em BONFIM, vai segunda e volta sábado, empresa disponibiliza o transporte. Experiência informal.

– VENDEDOR INTERNO: 01

Requisitos: Experiência na carteira, habilidade em digitação. PRE SELEÇÃO NO SINE

Documentos necessários para cadastro e atualização:

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado.

– carteira de trabalho (com PIS PASEP)

– comprovante de residência (atualizado)

– RG e CPF

Gilvan Costa