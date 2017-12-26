Sine-RR oferece 16 vagas de emprego em Boa Vista

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 16 vagas para o mercado de trabalho, nesta terça-feira, 26.
Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU INCOMPLETO EM RH, EXPERIÊNCIA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE TREINAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, EXPERIÊNCIA EM REALIZAR ENTREVISTAS DE ADMISSÃO E ACOMPANHAMENTO E DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. PRE-SELEÇÃO NO SINE
– AUXILIAR DE INFORMATICA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NA ÁREA DE INFORMATICA, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSOS DE INFORMATICA AVANÇADA.
– AUXILIAR FINANCEIRO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, EXPERIÊNCIA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA , ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 01
REQUISITOS: EXPERIENCIA NA CARTEIRA, ENSINO MEDIO COMPLETO, CURSO DE INFORMATICA E AREA ADMINISTRATIVA. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– AUXILIAR DE LIMPEZA: 01
REQUISITOS: LIMPEZA EM GERAL, HORÁRIO DE TRABALHO A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, EFETUAR CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MERCADORIAS E ORGANIZAR DEPOSITO. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– CONSULTOR DE VENDAS: 02
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, TRANSPORTE PRÓPRIO.
– CONSULTOR DE VENDAS: 01
REQUISITOS: DESCRIÇÃO DA VAGA: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO EM RECURSOS HUMANOS OU ADMINISTRAÇÃO. VAI EXIGIR DA PESSOA MUITO ESFORÇO FÍSICO, PARA FAZER CARREGAMENTOS.
– COZINHEIRO INDUSTRIAL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA EM COZINHA INDUSTRIAL NO MÍNIMO 6 MESES. TRANSPORTE PRÓPRIO . DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO. HORÁRIO DE EXPEDIENTE DE 4H DA MANHA AS 16H.
– ELETROTÉCNICO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO EM: INFORMÁTICA, FISCALIZAÇÃO EM CAMPOS, RELATÓRIOS TÉCNICOS, CBH B, E CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDE AT E BT
– EMPREGADO DOMÉSTICO: 01
REQUISITOS: QUE TENHA TRABALHADO NA ÁREA, APRESENTAR REFERÊNCIA DO ULTIMO EMPREGO,
– ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERIAS EXTERNO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– ENGENHEIRO CIVIL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
– ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERIAS NA AREA EXTERNO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU INCOMPLETO EM RH, EXPERIÊNCIA COM FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS JUDICAIS, RELATÓRIOS E ESTATÍSTICAS INTERNAS, CONHECIMENTO EM LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIA , INFORMÁTICA AVANÇADO. PRE-SELEÇÃO NO SINE
Documentos necessários para cadastro e atualização
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa