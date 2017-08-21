Sine-RR oferece 15 vagas no mercado de trabalho nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 15 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 21. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM RH(ÚLTIMOS SEMESTRES).
– AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ADMINISTRAÇÃO OU CONTABILIDADE. SO ENCAMINHAR COM ESSES REQUESITOS.
– AUXILIAR FINANCEIRO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR CURSANDO OU COMPLETO EM CONTABILIDADE OU ADMINISTRAÇÃO, DISPOBILIDADE DE HORÁRIO. PRE SELEÇÃO NO SINE.
– AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO.
– CHAPEIRO: 01
Requisitos: COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.
– COZINHEIRO DE RESTAURANTE: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, E QUE TENHA CURSOS NA ÁREA. PARA TRABALHAR EM UMA FAZENDA NO MUNICÍPIO DE BONFIM
– CHEFE DE PISTA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO. EXIGE ESFORÇO FISICO
– EXAMINADOR DE CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MÍNIMO 1 ANO, ENSINO TÉCNICO COMPLETO EM EDIFICAÇÕES OU ELETROTÉCNICO, CNH CATEGORIA C OU D DEFINITIVA, INFORMÁTICA: OFFICE.
– EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA: 01
Requisitos: COZINHAR, PASSAR E LIMPEZA NO GERAL.
– INSPETOR GERAL DE PRODUÇÃO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO SUPERIOR COMPLETO, CNH B DEFINITIVA, INFORMÁTICA: PACOTE OFFICE.
– LEITURISTA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, CONHECIMENTO BÁSICO EM INFORMÁTICA, SER HABILITADO NA CATEGORIA A, POSSUIR TRANSPORTE PROPRIO (MOTO 125). OBS…VAGA PARA MORAR EM AMAJARÍ.
– PERFUMISTA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO
– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO.
– SUPERVISOR DE VENDAS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, EM ALGUNS CASOS VAI EXIGIR MUITO ESFORÇO FÍSICO..
– TÉCNICO EM INFORMÁTICA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, NÍVEL TÉCNICO OU CURSANDO NA ÁREA, CURSO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSPORTE PRÓPRIO, CONHECIMENTO EM REDES.
Documentos necessários para cadastro e atualização
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa