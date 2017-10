Sine-RR oferece 15 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 15 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 30.

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 01

Requisitos: EXPERIENCIA NA CARTEIRA, ENSINO MEDIO COMPLETO OU CURSANDO EM ADM, CONTABIL OU PSICOLOGIA, ROTINAS ADMINISTRATRIVAS NO DEPARTAMENTO PESSOA, E RECURSOS HUMANOS GENERALISTAS, CONHECIMENTO NO SISTEMA NG MASTERMAQ, CARTEIRA B.

– ATENDENTE BALCONISTA: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14:00 AS 23:00H, DISPONIBILIDADE DE HORARIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

– ATENDENTE DE LOJA: 01

REQUISITOS: EXPERIENCIA NA CARTEIRA E ENSINO MEDIO. (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA)

– CONSULTOR DE VENDAS: 01

Requisitos: EXPERIENCIA NA AREA, SUPERIOR CURSANDO OU COMPLETO EM MARKETING, ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL, PUBLICIDADE OU CIENCIAS CONTABEIS. CONHECIMENTO EM WORD, EXCEL E POWERPOINT.

– EMPREGADA DOMESTICA: 01

REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA E APRESENTAR DECLACRAÇÃO DE REFERÊNCIA COM CONTATO. OBS:SABER COZINHAR

– LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS: 02

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU INFORMAL.

– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: 01

Requisitos: ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIENCIA NA ÁREA, SABER CONSERTAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CÂMARA, BAÚ, FREEZER.

– SERVIÇOS GERAIS: 01

Requisitos: EXPERIENCIA NA CARTEIRA, CONHECIMENTO SOLDA ELETRICA.

-SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01

Requisitos: QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO E DISPONIBILIDADE DE HORARIO. EXIGE ESFORÇO FÍSICO.

– PEDREIRO: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL. (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA)

– TRATORISTA AGRICOLA: 01

REQUISITOS: EXPERIENCIA EM FAZENDA DE CRIAÇÃO DE GADO E LAVOURA. CATEGORIA C, D OU E. PARA MORAR AS MARGENS DO RIO URARICUERA. PREFERENCIA SOLTEIRO

– TÉCNICO EM INFORMÁTICA 01

REQUISITOS: EXPERIENCIA NA CARTEIRA, TENHA O TÉCNICO NA ÁREA, (EXECUTAR SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES, PROCESSAMENTO DE DADOS, DANDO SUPORTE TÉCNICO. ORIENTAR OS USUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES E HARDWARES. EXECUTAR O SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS, PARTES E COMPONENTES. ADMINISTRAR CÓPIAS DE SEGURANÇA, IMPRESSÃO E SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO).

– VENDEDOR PRACISTA: 02

REQUISITOS: ENSINO MEDIO, EXPERIENCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR AO INTERIOR, ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE, CARTEIRA AB E SE POSSIVEL DISPONIBILIDADE DE CARRO.

Documentos necessários para cadastro e atualização

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;

– carteira de trabalho (com PIS PASEP);

– comprovante de residência (atualizado);

– RG e CPF

Gilvan Costa