Sine-RR oferece 13 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 13 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 13.

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– EMPREGADO DOMÉSTICO: 01

REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MÍNIMO DE 1 ANO, TER EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS, SABER COZINHAR.

– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: 01

REQUISITOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA NA ÁREA, SABER CONSERTAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CÂMARA, BAÚ, FREEZER.

– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVO: 01

REQUISITOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA NA ÁREA.

– OFFICE-BOY: 01

REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH CATEGORIA AB/CD

QUANTIDADE DE VAGAS: 01

– OFFICE-BOY: 01

REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, MOTO PRÓPRIA, E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01

REQUISITOS: QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO E DISPONIBILIDADE DE HORARIO. EXIGE ESFORÇO FÍSICO.

– SUSHIMAN: 01

REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

– TRATORISTA AGRICOLA: 01

REQUISITOS: EXPERIENCIA EM FAZENDA DE CRIAÇÃO DE GADO E LAVOURA. CATEGORIA C, D OU E. PARA MORAR AS MARGENS DO RIO URARICUERA. PREFERENCIA SOLTEIRO

– TRABALHADOR DA AVICULTURA: 03

REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA ÁREA AVICULTURA(PRODUÇÃO DE OVOS), EM UMA GRANJA SITUADA NO MONTE CRISTO, PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. HORARIO DE TRABALHO DA 7H AS 17H.

– VENDEDOR PRACISTA: 01

REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO BÁSICO EM WORD E EXCEL, CNH E TRANSPORTE PRÓPRIO (MOTO).

– VENDEDOR PRACISTA: 01

REQUISITOS: experiência na carteira no mínimo 6 meses, ensino médio completo, conhecimento em técnicas de vendas e negociações, cnh categoria a ou ab, curso de direção defensiva, conhecimento em informática.

Documentos necessários para cadastro e atualização

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;

– carteira de trabalho (com PIS PASEP);

– comprovante de residência (atualizado);

– RG e CPF

Gilvan Costa