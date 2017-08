Sine-RR oferece 11 vagas no mercado de trabalho nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 11 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 28. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 01

Requisitos: VAGA PARA ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS. EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM RH (ÚLTIMOS SEMESTRES).

– CHAPEIRO: 01

Requisitos: COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

– COZINHEIRO DE RESTAURANTE: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, E QUE TENHA CURSOS NA ÁREA. PARA TRABALHAR EM UMA FAZENDA NO MUNICÍPIO DE BONFIM

– EXAMINADOR DE CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MÍNIMO 1 ANO, ENSINO TÉCNICO COMPLETO EM EDIFICAÇÕES OU ELETROTÉCNICO, CNH CATEGORIA C OU D DEFINITIVA, INFORMÁTICA: OFFICE.

– LEITURISTA: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, CONHECIMENTO BÁSICO EM INFORMÁTICA, SER HABILITADO NA CATEGORIA A, POSSUIR TRANSPORTE PROPRIO (MOTO 125). OBS.: VAGA PARA MORAR EM AMAJARÍ.

– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: 02

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO.

– PERFUMISTA: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO

– SUPERVISOR DE TRANSPORTES: 01

Requisitos: PRE SELEÇÃO NO SINE. EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO NO SEGMENTO AUTOMOTIVO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CNH B OU D, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA.

– CHEFE DE PISTA: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO. EXIGE ESFORÇO FISICO

– TÉCNICO EM INFORMÁTICA: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, NÍVEL TÉCNICO OU CURSANDO NA ÁREA, CURSO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSPORTE PRÓPRIO, CONHECIMENTO EM REDES.

Documentos necessários para cadastro e atualização

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;

– carteira de trabalho (com PIS PASEP);

– comprovante de residência (atualizado);

– RG e CPF

Gilvan Costa