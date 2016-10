Sine oferta 22 vagas no mercado de trabalho em Boa Vista nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 22 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 24. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho. O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– Assistente Administrativo: 01

Requisitos: experiência na carteira na área de departamento de pessoal e administrativa/ ensino médio ou superior/ elaborar relatórios, entrada e saída de mercadorias/ emissão de notas fiscais. PRÉ SELEÇAO PELO SINE

– Auxiliar Administrativo (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 01

Requisitos: (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) experiência na carteira no mínimo 6 meses/ ensino médio completo.

– Auxiliar Administrativo (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 03

Requisitos: (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) experiência na carteira/ ensino médio completo.

– Açougueiro: 05

Requisitos: experiência informal/ ensino médio completo.

– Borracheiro: 01

Requisitos: experiência informal ou na carteira. PRÉ SELEÇAO NO SINE DIA 24.10.2016 AS 09:00HS.

– Caseiro: 01

Requisitos: experiência na carteira/ ensino médio completo. PRÉ SELEÇAO PELO SINE

– Eletricista: 05

Requisitos: experiência na carteira no mínimo 3 anos/ ter experiência em alta e baixa tensão com instalação de medidor/ conhecimento em informática.

– Empregado Doméstico: 01

Requisitos: experiência na carteira/ apresentar carta de recomendação.

– Enfermeiro: 01

Requisitos: experiência informal/ superior completo/ possuir especialização em NEFROLOGIA.

– Motorista de Caminhão (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 01

Requisitos: (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA) experiência na carteira no mínimo 6 meses/ ensino fundamental completo/ CNH categoria D.

– Mecânico: 01

Requisitos: experiência na carteira no mínimo 3 meses, ensino médio completo.

– Supervisor Operacional de Rotas no Ramo de Bebidas: 01

Requisitos: experiência na carteira no mínimo 6 meses como supervisor de rotas no ramo de bebidas/ ensino médio completo/ que conheça bem a cidade/ CNH AB/ disponibilidade para realizar viagens.

Documentos necessários para cadastro e atualização:

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado.

– carteira de trabalho (com PIS PASEP)

– comprovante de residência (atualizado)

– RG e CPF

Gilvan Costa