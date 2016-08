Sine oferta 22 vagas de emprego em Boa Vista

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) divulgou nesta segunda-feira, 29, a relação de 22 vagas de trabalho disponíveis no mercado de trabalho em Boa Vista.

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho. O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas

Ocupação | Quantidade de vagas

Auxiliar Administrativo (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD) | 1

Açougueiro | 1

Açougueiro Desossador | 4

Confeiteiro | 1

Consultor de Vendas | 1

Empregado Doméstico | 1

Fiscal de Prevenção de Perdas (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD) | 1

Padeiro | 1

Gerente de Loja de Supermercado | 1

Gerente de Mercearia | 1

Operador de Caixa | 5

Operador de Caixa (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD) | 1

Repositor em Supermercados (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD) | 1

Supervisor de Açougue | 1

Técnico de frutas e Hortaliças | 1

Gilvan Costa