Sine oferta 19 vagas no mercado de trabalho em Roraima

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 19 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 16. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho. O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– ALINHADOR DE PNEUS

Requisitos: experiência na carteira, que entenda de mecânica de carro pequeno e de médio porte. Ensino médio ou fundamental.

Quantidade de Vagas: 01

– ANALISTA FISCAL

Requisitos: ensino superior ou cursando em contabilidade. Ter conhecimentos específicos na área fiscal, livro de entrada, saída e apuração do ICMS, GIM, DAM, e obrigações acessórias federais

Quantidade de Vagas: 01

– AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Requisitos: experiência na carteira, ensino médio completo; conhecimentos em envelopamento, impressão e adesivagem; noções de informática e CNH A ou B (possuir transporte próprio).

Quantidade de Vagas: 01

– AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

Requisitos: experiência na carteira ou apenas apresentar carta de recomendação nas atividades de greidista.

Quantidade de Vagas: 02

– ASSISTENTE DE MECÂNICA.

Requisitos: experiência na carteira, curso na área, ensino médio completo, CNH AB.

Quantidade de Vagas: 01

– AÇOUGUEIRO

Requisitos: experiência informal, conhecimento na área, ensino fundamental.

Quantidade de Vagas: 02

– CAMAREIRA DE HOTEL

Requisitos: experiência na carteira, ensino médio incompleto, não ter crianças pequenas. Trabalhar em Tepequém/Amajari. Entrevista somente na segunda feira, dia 16.01.2017, às 15h.

Quantidade de Vagas: 01

– CUIDADOR DE IDOSOS

Requisitos: experiência informal, apresentar carta de recomendação.

Quantidade de Vagas: 01

– COZINHEIRO DE LANCHONETE

Requisitos: experiência na carteira, ensino médio completo, ter experiência na área no mínimo 6 meses.

Quantidade de Vagas: 01

-GERENTE DE VENDAS NO VAREJO

Requisitos: que comprove experiência em alguma área gerencial,transporte próprio.

Quantidade de Vagas: 01

– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Requisitos: vaga não exige experiência na carteira, porém que o candidato possua no mínimo conhecimento na função.

Quantidade de Vagas: 02

– NIVELADOR

Requisitos: experiência na carteira ou apenas apresentar carta de recomendação, com conhecimento na área de nivelamento, terraplanagem ou saneamento básico.

Quantidade de Vagas: 02

– OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA

Requisitos: experiência na carteira ou apenas comprovar que ja trabalhou na área, curso na área, cnh e, ensino médio ou técnico na área.

Quantidade de Vagas: 02

– VENDEDOR PRACISTA

Requisitos: experiência informal, mas que tenha bom conhecimento na função, ensino médio completo, e que possua obrigatoriamente moto.

Quantidade de Vagas: 01

Documentos necessários para cadastro e atualização

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado.

– carteira de trabalho (com PIS PASEP)

– comprovante de residência (atualizado)

– RG e CPF

Gilvan Costa