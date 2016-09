Sine inicia setembro com oferta de 28 vagas de emprego em Boa Vista

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) inicia o mês de setembro com a oferta de 28 vagas de trabalho disponíveis para o mercado de trabalho em Boa Vista.

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho. O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas

Ocupação | Quantidade de vagas

Auxiliar Administrativo (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD) | 1

Auxiliar Administrativo (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD) | 3

Açougueiro Desossador | 4

Confeiteiro | 1

Consultor de Vendas | 1

Designer Gráfico | 1

Encarregado de Padaria | 1

Estoquista | 1

Fiscal de Prevenção de Perdas (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD) | 1

Padeiro | 1

Gerente de Mercearia | 1

Jardineiro | 1

Operador de Caixa (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD) | 1

Repositor em Supermercados (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD) | 1

Servente de Limpeza | 1

Supervisor de Açougue | 1

Serviços Gerais | 2

Técnico de frutas e Hortaliças | 1

Téncico de Laboratório de Análises Clínicas | 2

Vendedor Interno | 2

Documentos necessários para cadastro e atualização:

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado.

– carteira de trabalho (com PIS PASEP)

– comprovante de residência (atualizado)

– RG e CPF

Gilvan Costa