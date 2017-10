Sindsep vai promover palestras sobre o descaminho das reformas do governo federal

No dia 27 de outubro, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Roraima (Sindsep-RR) estará realizando duas palestras sobre o descaminho das reformas do Governo Temer, ministradas por dois palestrantes de renome nacional. A atividade faz parte da comemoração do aniversário de 24 anos do Sindicato e, ao mesmo tempo, uma homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado no 28 de outubro. A Direção do Sindsep informa aos servidores federais que as inscrições, para participação do evento no auditório da nova sede do Sindsep, estarão abertas até o dia 26, quinta-feira.

O objetivo do encontro, que vai reunir participantes da Capital e do interior do Estado, é conscientizar os servidores da necessidade de mobilização da categoria para defender seus direitos diante do atual desmonte do serviço público federal. E, acima de tudo, esclarecer sobre os verdadeiros motivos das reformas propostas pelo governo federal, com aval do Congresso Nacional, que afetarão diretamente os servidores federais, a qualidade dos serviços públicos e a população em geral.

A abertura do evento será feita pelo presidente do Sindsep Roraima, José Carlos de Oliveira Gibim. Na sequência, a psicóloga Edinar Andrade, da Clínica Psicoclin-RR, fará uma palestra motivacional e abordagem sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Depois, o economista Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da Dívida (DF), e o ativista social, Tácito Pereira dos Santos, da Escola de Formação Sindical Chico Mendes (Região Norte) discorrerão sobre o engodo da dívida pública e as reformas atropeladas do Governo Temer.

As palestras terão como mediadores o assessor Jurídico do Sindsep, Antonio Oneildo Ferreira, e a senadora Ângela Portela. O encontro ocorrerá no dia 27, das 14 às 18 horas, e será encerrado com um coquetel para os participantes. A Direção do Sindsep informa aos servidores federais que as inscrições para o evento poderão ser feitas até o dia 26 do corrente mês, quinta-feira. Mais informações no telefone 3224.9988 ou 98119.2519.

José Vilela