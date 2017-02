Sindsep-RR e entidades sindicais debatem reforma da previdência

O presidente do Sindsep Roraima, José Carlos de Oliveira Gibim, convida todas as Entidades Federais, Estaduais e Municipais de Servidores Públicos no Estado de Roraima e demais Entidades de Trabalhadores e Movimentos Sociais, para uma reunião que será realizada no dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às 9h, no Auditório da Central Única dos Trabalhadores (CUT/RR).

A pauta do encontro será a Reforma da Previdência (PEC 287/2016), a Reforma Trabalhista e a definição de uma Frente Sindical e Popular para lutar contra o cenário de retirada de direitos dos trabalhadores pelo Governo Michel Temer.

Segundo o presidente do Sindsep Roraima, a presença de todas essas lideranças é de suma importância para unir forças com a luta nacional em defesa dos direitos conquistados pela classe trabalhadora ao longo de muitos anos de sacrifícios.

Endereço da CUT Roraima em Boa Vista: Av. Mário Homem de Melo, nº 3.873, bairro Buritis. Para mais informações, os interessados podem ligar para os telefones 3224-4282 / 3224-2008 / 98119-2508.

José Vilela