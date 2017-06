Sindsep convoca servidores federais para a greve geral nesta sexta-feira

A Direção do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Roraima (Sindsep-RR) convoca os servidores federais para a greve geral nesta sexta-feira, 30, contra as Reformas da Previdência e Trabalhista, em andamento no Congresso Nacional, contra à Corrupção, pelo Fora Temer, envolvido em escândalo de corrupção, obstrução da Justiça e lavagem de dinheiro.

O Presidente do Sindsep Roraima, José Carlos de Oliveira Gibim, esclarece que essa greve ocorre em todo Brasil, tendo como principais objetivos: 1 – Que o Governo Federal arquive em definitivo a PEC da Reforma da Previdência e o PL da Reforma Trabalhista em tramita¬ção no Congresso Nacional; 2 – Que os Parlamentares Federais de Roraima rejeitem essas reformas, votando a favor dos trabalhadores de Roraima e do Brasil. E ainda, que autorizem investigação contra o Presidente Temer, pela PGR e STF.

Gibim ressalta que o lema das Centrais Sindicais, Sindicatos, movimentos populares, sociais e estudantis, que compõem a Frente Sindical, Popular e de Lutas de Roraima é um só: “Ne¬nhum direito a menos!” A concentração dos gre¬vistas será em frente ao Ibama, a partir das 6 horas da manhã, com saída em carreata para a Praça do Centro Cívico às 9h.

José Vilela