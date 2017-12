Sindicatos e instituições bancárias discutem sobre investimentos do Iper

Servidores públicos, representantes de sindicatos e de instituições bancárias, estiveram na Assembleia Legislativa de Roraima nessa segunda-feira, 18, no plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, para participar de uma audiência pública sobre a gestão do Iper (Instituto de Previdência do Estado de Roraima), aplicação de recursos e sobre a ‘saúde financeira’ da instituição.

A medida, segundo o presidente da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência, da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio (PCdoB), e autor da indicação da audiência pública, esse evento atende pedidos feitos por representantes de sindicatos que almejam conhecer a aplicabilidade de recursos feitos pelo Instituto.

Na audiência, os convidados puderam conhecer de perto o que a atual gestão do Iper tem feito com os recursos direcionados a aposentadoria e benefícios de servidores efetivos de Roraima. Atualmente, aproximadamente de 17 mil servidores estão ligados ao regime do Iper, destes, cerca de 700 recebem aposentadoria ou algum tipo de benefício, como pensão por morte, por exemplo.

“Queremos saber como está a gestão estadual, haja vista que é uma discussão contemporânea que preocupa a sociedade brasileira e se faz necessário acompanhar de perto a situação da Previdência no Estado”, explicou o autor da audiência.

Para o diretor-presidente do Iper, Carlos Alexandre Praia, essa iniciativa da comissão possibilita que o instituto torne transparente o uso de recursos públicos, o que faz, onde e como aplica. “Atualmente, temos como patrimônio líquido em torno de R$ 2,5 bilhões aplicados em fundos de investimentos na Caixa Econômica e no Banco do Brasil”, contou. Ele proferiu uma palestra onde apresentou números relativos aos investimentos e rentabilidade do dinheiro.

Para o presidente do Sintraima (Sindicato dos Trabalhadores Civis Efetivos do Poder Executivo do Estado de Roraima), Francisco Figueiras, houve a necessidade para esse conhecimento antes da votação da Reforma da Previdência no Congresso Nacional, previsto para acontecer em fevereiro de 2018.

“Foi mais para sabermos como está a previdência do nosso Estado. Porque se está prestes de ser aprovado um pacotão que chamamos de ‘Pacotão da Maldade’, então, se é aprovada a reforma na Câmara dos Deputados isso daí depois vira uma regra para os demais estados, então é melhor discutir a previdência nesse momento”, contou, dizendo ainda que é fundamental esse tipo de encontro para que as pessoas conheçam o que pode vir no futuro de mais de 17 mil servidores públicos em Roraima.

Participaram da audiência representantes de sindicatos do Judiciário, de Agentes Penitenciários, dos Profissionais da Enfermagem, dos Radialistas e dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Roraima. Ao final, segundo o deputado Soldado Sampaio, um relatório será montado para ser apresentado aos demais membros da Comissão.

Yasmin Guedes