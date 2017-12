Simples: Junta Comercial e parceiros realizam Seminário sobre o programa

A Jucerr (Junta Comercial do Estado de Roraima), o Sebrae (Serviço Nacional de Apoio às Pequenas e Micros Empresas) e entidades parceiras realizam nos dias 13 e 14 de dezembro, o Seminário Brasil Mais Simples. O evento será realizado no Auditório Alexandre Borges, Bloco I da UFRR (Universidade Federal de Roraima), a partir das 8h.

O evento é voltado para empreendedores, contadores e instituições parceiras da REDESIMPLES.

A programação terá Palestras, Mesa Redonda e Debates, e contará também com a presença de representantes da Junta Comercial de Minas Gerais, do Sebrae Nacional e do DREI (Departamento de Registro Empresarial e Integração), de Brasília.

No segundo dia do evento, 14, a Jucerr vai ministrar uma capacitação sobre “Registro Digital, Livro Digital aos interessados na operacionalização do Sistema Integrador”.

Américo Marques