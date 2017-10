Show de Michel Teló encerra programação da Expoferr

Um dos maiores destaques do sertanejo no Brasil, o cantor Michel Teló encerra a programação da 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima) neste domingo, dia 15.

A apresentação do cantor que atualmente marca presença como um dos técnicos do programa The Voice Brasil da TV Globo, está prevista para iniciar às 22h, e terá o pré-show do cantor roraimense Wagner Luther.

Em 11 noites de Expoferr, mais de 30 atrações locais, divididas entre o Palco Forro e o Palco Alternativo, agitaram e animaram o público que passou pelo Parque de Exposições Dandãezinho.

Por meio de um vídeo postado nas redes sociais, Michel Teló, convidou a população roraimense para prestigiar o show. “Fala galera de Boa Vista, estou aqui para convidar todos vocês para o meu show no encerramento da 40ª Expoferr, vai ser lindo, aguardo todos vocês lá”, disse, já criando um clima de muita ansiedade e expectativa para os fãs.

O titular da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária de Abastecimento) e organização da Expoferr, Gilzimar Barbosa, destacou a importância das atrações culturais.

“O foco da feira é o agronegócio, mas como em todos os eventos deste porte Brasil afora, as atrações culturais sempre se fazem presentes e aqui não seria diferente”, declarou.

Ele lembrou ainda que no decorrer do evento, mais de 30 atrações locais se apresentaram no Parque de Exposições. “Sempre valorizamos os artistas da terra. A Secult (Secretaria Estadual de Cultura) selecionou os artistas que se apresentaram aqui nos 11 dias de evento, entretendo com qualidade o público que passou”, pontuou.

Barbosa convidou todos para prestigiar o show de Michel Teló. “O Teló tem essa tradição de se apresentar em Feiras Agropecuárias por todo o Brasil, com um repertorio conhecido por todos aqueles que gostam deste estilo musical. Vai ser muito bom”, concluiu.

Promoção

A Secom (Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de Roraima) realizou a promoção “Você no Camarim com Michel Teló”. Para participar, bastava procurar o camarote do TVZap na Expoferr e tirar uma foto com o totem com a imagem do cantor. As cinco fotos mais curtidas ganharam acesso ao camarim do cantor. Os felizardos foram: Pedrina Oliveira Alves, Taty Fraxe, Vitória Penso, Aldelianny Laranjeira e Juliane Sousa.

Trânsito

O trânsito durante o último dia da Expoferr 2017 será mantido normalmente nos dois sentidos da rodovia. Mas o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) recomenda que a população chegue cedo ao Parque de Exposições, para evitar engarrafamento e contratempos.

A fiscalização na rodovia BR-174 é realizada conjuntamente pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PMRR (Polícia Militar de Roraima).

Isaque Santiago