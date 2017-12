‘Show de Empreendedorismo’ do Sebrae apresenta duas palestras em Roraima

No dia 26 deste mês, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR) realiza o ‘Show de Empreendedorismo’, com duas palestras. O evento ocorrerá, das 19h30 às 22h30, no auditório Makunaima, na Unidade do Sebrae São Francisco, localizada na Rua Aquilino Mota Duarte, 1771, no Bairro São Francisco, zona Norte de Boa Vista.

A primeira palestra será ‘Novos Desafios do Varejo no Brasil’, ministrada por Cláudio Forner, conselheiro de Roberto Justus no Reality Show O Aprendiz e de João Dória no Aprendiz Empreendedor.

“O tema apresentado será uma visão do varejo no Brasil, como se diferenciar por meio da criação de uma marca, a concorrência em um mercado globalizado, identificando as etapas para criação de uma identidade num ambiente competitivo e como as pessoas podem ser um diferencial”, disse a analista técnico do Sebrae-RR, Ana Paula Rebelo.

Segundo ela, o trabalho terá como base exemplos comerciais de sucesso e a experiência do palestrante em consultorias que envolvem o desafio do varejo no Brasil. Os principais tópicos abordados serão: uma visão diferenciada do varejo, modelo oculto, modelos comerciais do varejo, varejo e inovação, o diferencial das pessoas e onde está a concorrência?

Conheça o palestrante

Forner é formado em administração de empresas com especialização em comercialização internacional pela Fundação Getúlio Vargas. Credenciado como International Master Training da UNCTAD-ONU para formação de instrutores e capacitação de empreendedores no exterior. Autor de 5 livros na área de comercialização internacional.

A outra palestra ‘O melhor negócio do mundo’ será apresentada pelos humoristas Jovane Nunes e Victor Leal, criadores da Cia de Comédia “Os Melhores do Mundo”, uma das companhias teatrais de maior sucesso do Brasil, com 22 anos de carreira e mais de 3 milhões de espectadores.

“Nessa palestra os ministrantes contam de forma muito divertida e bem humorada a origem da Cia. de Comédia, destacando pontos como empreendedorismo, inovação, economia criativa, persistência e superação de obstáculos”, informou a analista.

A palestra será dividida em quatro partes, simbolizando as quatro fases do grupo: Origem, Sucesso, Queda e Retomada, destacando em cada uma delas lições e dicas que todo empreendedor deve estar atento para alcançar o sucesso nos negócios. “A apresentação será extremamente divertida e diferente, pois conta com duas esquetes de humor interpretadas pelos palestrantes”, adiantou Ana Paula.

Conheça os palestrantes

Jovane Nunes é comediante, ator, roteirista e autor de teatro com mais de 20 anos de carreira. Redator da Rede Globo, escreveu programas como Sai de Baixo, Zorra, Fantástico e Chapa Quente.

Victor Leal é comediante, ator e roteirista. Formado em Administração de Empresa pela UnB, integrou o núcleo de humor da Rede Globo, como redator e ator, escrevendo para programas como Sai de Baixo e Chapa Quente. Atuou em vários filmes, dentre eles. “O candidato honesto”, “Um suburbano sortudo”, “Copa de Elite” e “Até que a sorte nos separe 2”, além de participar frequentemente do Porta dos Fundos.

Serviço

‘Show de Empreendedorismo’

Dia: 26 de setembro

Local: Unidade do Sebrae São Francisco

Hora: das 19h30 ás 22h30

Quanto: R$ 30 (Inscrição)

Neidiana Oliveira