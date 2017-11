Shopping realiza maratona preparatória para o Enem

Até o dia 10 de novembro, haverá na Praça de Alimentação do Roraima Garden Shopping, a partir das 10h, uma série de aulas específicas e preparatórias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a acontecer em todo o Brasil nos dias 5 e 12 de novembro. A entrada é gratuita.

Nem mesmo o feriado será capaz de afastar a estimativa de 800 participantes, segundo os organizadores. Os aulões são frutos da parceria do Roraima Garden com o Centro de Isoladas Don Martins, com conteúdos específicos e coerentes aos aplicados nas provas do ENEM todos os anos.

“O Enem é um exame nacional, então deve abordar todos os níveis. A prova geralmente é bem tranquila, exigindo do aluno interpretação de gráficos, conhecimentos atuais e a aplicação de cálculos simples que os alunos veem durante a preparação”, explicou o especialista em vestibulares, professor Don Martins.

Ele explica ainda que a equipe selecionada para ministrar os aulões tem peso e conhecimento sobre os assuntos. “Selecionei a melhor equipe, só ‘monstro’ aí”, complementou o especialista.

Para a gerente de Marketing do Roraima Garden, Gisele Mesquita, esse tipo de evento mostra que o mall está disponível para todo e qualquer tipo de integralidade e conhecimento. “Não é a primeira vez que aulões acontecem no Roraima Garden. Temos um ambiente agradável, climatizado e ótimo para estudos”, falou.

Confira a programação para o preparatório no Roraima Garden Shopping:

02.11 – Redação – Prof. Jô

03.11 – História e Geografia – Prof. Eduardo Gonçalves

08.11 – Química e Biologia – Prof. Don Martins

09.11 – Física – Prof. Dudu

10.11 – Matemática – Prof. Cadoca