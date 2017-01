Shopping realiza mais uma edição do “Teatrinho no Pátio” neste fim de semana

O mês das férias escolares está chegando ao fim, mas isso não significa que ainda não pode ser aproveitado. Depois do sucesso da primeira edição do “Teatrinho no Pátio”, onde dezenas de crianças e famílias se divertiram com o espetáculo “Chapeuzinho Vermelho: uma floresta muito louca”, o Pátio Roraima volta a promover a programação. No último domingo do mês, dia 29, a Cia Mult Cennas vai dar vida ao espetáculo “Os três porquinhos roraimenses”. A peça é gratuita e vai acontecer a partir das 17h na Praça de Eventos do shopping.

Alex Zantelli, responsável pela Cia Mult Cennas, explica que a clássica história infantil sofreu adaptação e recebeu uma linguagem mais regional e dinâmica. “Nossa companhia possui três anos de existência produzindo apresentações focadas ao público infantil. ‘Os três porquinhos roraimenses’ é um espetáculo muito engraçado e cheio de originalidade, onde todos os personagens são de municípios do Estado. É uma forma inclusive de ensinar às crianças um pouquinho mais sobre onde vivemos”, disse Zantelli.

A gerente de Marketing do Pátio Roraima, Aline Aguiar, destaca o sucesso da primeira edição, realizada no último domingo (22). “Foi gratificante ver a quantidade de crianças e pais se divertindo junto com a gente no shopping. Nossa Praça de Eventos ficou lotada e com um clima familiar. Temos a preocupação de garantir a qualidade de nossas programações, para que toda a família se divirta e volte ao Pátio sempre que quiser. Vale ressaltar que esse é o último domingo de janeiro e último final de semana de férias. É uma ótima oportunidade para garantir mais um dia de diversão ao filho antes de voltar para a sala de aula”, sugeriu Aline.

