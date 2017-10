Shopping promove eventos gratuitos para comemorar Dia das Crianças

Com direito a música, bailinho, animação, brincadeiras e peças teatrais, a comemoração em alusão ao Dia das Crianças do Pátio Roraima Shopping vai durar quase todo o mês de outubro. Na quinta-feira (12), o shopping vai promover o “Bailinho Infantil do Pátio”, a partir das 17h, no espaço Pátio Cultural, ao lado do cinema. Ainda na quinta-feira, a praça de alimentação se tornará palco da “Orquestra de Violões” do Instituto Boa Vista de Música (IBVM), que é composta por crianças e jovens, de 7 a 18 anos. No final de semana será a vez de espetáculos teatrais para toda a família. Todos os eventos serão gratuitos.

O público infantil possui um lugar cativo na grade de programações e projetos do Pátio Roraima. Eventos, atividades e ações gratuitas voltadas para esse público são frequentemente ofertadas pelo shopping, o que ocasiona o aumento de fluxo de clientes, principalmente aos finais de semana e feriados. O shopping tem se tornado a segunda casa de muitas famílias, conforme acrescentou a gerente de Marketing, Aline Aguiar.

“Nos consolidamos como um espaço familiar e que preza pelo bem-estar da família. Temos ações para todos os públicos e todas as idades, mas temos um carinho a mais quando se trata de crianças. Elas alegram nossos corredores. Nesse mês de outubro, preparamos tudo com muito carinho e atenção. O mês é dos ‘pequenos’, mas teremos ações que podem ser aproveitadas por ‘gente grande’, até porque eles se divertem também. E o melhor de tudo: são ações gratuitas”, destacou a gerente.

Na quinta-feira, 12, a programação inicia às 17h com o “Bailinho Infantil do Pátio”, que vai acontecer no espaço Pátio Cultural. Lá, as crianças poderão contar com brincadeiras e música, comandada por animadores. O bailinho vai acontecer até 19h. No mesmo dia, a praça de alimentação do shopping vai receber crianças e jovens, de 7 a 18 anos, integrantes do Instituto Boa Vista de Música (IBVM), que mantém uma parceria com o shopping através do projeto “Pátio Concert”. O espetáculo musical será comandado pela Orquestra de Violões e inicia a partir das 19h.

Já no final de semana, através do projeto Pátio Kids, o shopping vai promover espetáculos teatrais encenados pela equipe “Alex Zantelli Artes e Produções”. No sábado (14), será realizado o espetáculo completo do musical “O patinho quase bonito”, às 19h. Uma peça que ensina vários valores para a família inteira e que já é conhecida em Boa Vista, conforme lembrou o ator e diretor Alex Zantelli.

“A peça conta a história do patinho ‘Quack’, que sofre bullying por ser um patinho diferente de todos os amigos e da família. O espetáculo tem quase uma hora de duração e é, na verdade, um musical onde cantamos e dançamos também. Ele foi criado com intuito de alertar as crianças e famílias sobre esse mal que acontece principalmente nas escolas e outros centros de educação. Dentro do elenco temos crianças, adolescentes, adultos e, para deixar ainda mais especial, contamos com a participação de um professor de coral tocando ao vivo”, explicou Zantelli, citando a colaboração do professor Messias Silva.

No domingo, 15, será a vez da pecinha “Era uma vez: os três porquinhos e o lobo”, às 18h. As duas apresentações vão acontecer no espaço Pátio Cultural, localizado ao lado do cinema, no segundo piso do shopping.

Confira a programação completa do Mês das Crianças no Pátio Roraima Shopping:

Quinta-feira, 12 de outubro:

O QUE: Bailinho Infantil do Pátio

ONDE: Pátio Cultural (ao lado do Cine Araújo)

QUE HORAS: 17h às 19h

QUANTO: Gratuito

O QUE: Orquestra de Violões – Pátio Concert

ONDE: Praça de alimentação do shopping

QUE HORAS: 19h

QUANTO: Gratuito

Sábado, 14 de outubro:

O QUE: Peça “O patinho quase bonito” – Pátio Kids

ONDE: Pátio Cultural (ao lado do Cine Araújo)

QUE HORAS: 19h

QUANTO: Gratuito

Domingo, 15 de outubro:

O QUE: Peça “Era uma vez: os três porquinhos e o lobo”

ONDE: Pátio Cultural (ao lado do Cine Araújo)

QUE HORAS: 18h

QUANTO: Gratuito

Sábado, 21 de outubro:

O QUE: Orquestra Infanto-Juvenil – Pátio Concert

ONDE: Praça de alimentação do shopping

QUE HORAS: 19h

QUANTO: Gratuito

Domingo, 29 de outubro

O QUE: Orquestra de Flautas – Pátio Concert

ONDE: Praça de alimentação do shopping

QUE HORAS: 19h

QUANTO: Gratuito

Camila Costa