Shopping promove espetáculos teatrais temáticos sobre o Natal

Os valores do Natal serão repassados às crianças através de espetáculos teatrais este ano. Como forma de presentear as famílias nessa época, valorizar a essência natalina e garantir entretenimento, o Pátio Roraima Shopping vai promover gratuitamente quatro peças temáticas e infantis nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro no espaço Pátio Cultural, ao lado do cinema, no segundo piso do shopping.

Os espetáculos são de autoria do ator e diretor Alex Zantelli e serão encenados por integrantes da Cia AZ, além da participação especial do grupo roraimense de dança Chara. Ao todo, cerca de 20 pessoas estarão envolvidas nas peças, entre adultos e crianças. Segundo o autor, os espetáculos foram criados exclusivamente ao shopping, ou seja, será a primeira apresentação de cada um deles ao público.

“São peças novas, criadas recentemente, especialmente para esta época do ano. Cada uma delas passa os valores e o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. Claro que em cada uma trazemos a magia da data com todos os personagens adorados pelo público infantil, como o papai Noel, por exemplo”, explicou.

As peças são interativas e foram intituladas da seguinte forma: “Estrelinha Mágica”, que será exibida nos dias 20 e 22 de dezembro, “Cadê os brinquedos”, no dia 21, e “Clara e o Quebra Nozes”, no dia 23. Ainda segundo Zantelli, durante a criação dos roteiros, várias lições de vida foram inseridas. Uma forma de as famílias se aproximaram mais e estimulares as crianças a praticarem o bem.

“Todo espetáculo criado possui ensinamentos no decorrer das histórias. Nesses, quis mostrar a importância do Natal, da união das pessoas nessa época do ano, da importância de ajudar o próximo e em ser uma pessoa melhor. Além de diversão, as pessoas terão mais estímulo em praticar boas atitudes”, acrescentou.

As apresentações serão promovidas pelo Pátio Roraima, que convidou Zantelli a criar espetáculos especiais. Segundo a gerente de Marketing do shopping, Aline Aguiar, o público infantil possui um lugar cativo na grade de programações do mal e ás vésperas do natal não seria diferente. “Esse é mais um presente nosso ao público e, principalmente, aos pequenos. São peças cheias de valores, diversão e mais: são gratuitas! Uma ótima programação às famílias. Que tal fazer as compras de Natal, passear pelo shopping e depois ainda assistir a uma peça teatral? Esperamos que todos aproveitem bastante”, disse.

Serviço

O Que: Teatrinho no Pátio

Quando: 20 a 23 de dezembro

Onde: Espaço Pátio Cultural, do Pátio Roraima Shopping

Que Horas: Do dia 20 a 22 de dezembro (de quarta a sexta-feira) às 19h. No dia 23 (sábado) às 18h

Quanto: Gratuito

Camila Costa