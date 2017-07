Shopping promove ‘Corrida de Bebês’ neste sábado

Aquecer, preparar e largar! No próximo sábado, 22, o Roraima Garden Shopping promoverá a I Corrida de bebês, na modalidade engatinhar, que vai acontecer na Praça de Eventos a partir das 16h. O Shopping fica na avenida Ville Roy, no bairro Caçari, zona Leste de Boa Vista.

Para participar, papais, mamães ou responsáveis poderão efetuar a inscrição na hora do evento, ao custo de R$ 2,00. A corrida será dividia em três categorias: de 6 meses a 1 ano; de 1 a 1 ano e meio; e de 1 ano e meio a 2 anos de idade. Todos os participantes inscritos ganharão brindes do Roraima Garden Shopping, porém os três primeiros lugares serão contemplados com cestas de prêmios especiais.

“Uma brincadeira saudável, que une a famílias, incentiva ao esporte mesmo desde bem pequenininho, então faremos isso para sentir a energia do amor, da competição amigável e da felicidade de todos”, disse a gerente de Marketing, Gisele Mesquita.