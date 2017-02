Shéridan toma posse na Frente Parlamentar da Agropecuária

A deputada federal Shéridan (PSDB/RR) tomou posse, nesta quarta-feira, 15, como Coordenadora de Minorias da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária. Composta por 222 deputados e 24 senadores, a FPA é a mais combativa e atuante frente parlamentar do Congresso Nacional. O presidente da República, Michel Temer, vários parlamentares e ministros prestigiaram a solenidade, realizada em Brasília.

“Estou honrada em assumir a missão de desenvolver políticas voltadas para minorias nesta importante frente parlamentar. O desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro não é e não pode ser inimigo dos direitos de comunidades tradicionais, por exemplo. Vamos mostrar para o mundo que é possível conciliar o respeito a esses direitos com uma produção excepcional no setor. Temos muito potencial nessa área e com muito trabalho vamos fazer do Brasil um dos maiores exportadores do mundo,” disse a deputada.

Frente Parlamentar da Agropecuária – O objetivo da FPA é o de estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional. Dentre as prioridades atuais estão a modernização da legislação trabalhista, fundiária, tributária, além da regulamentação da questão de terras indígenas e áreas de quilombolas, para garantir a segurança jurídica necessária à competitividade do setor.

Nos últimos anos, a Frente Parlamentar tem se destacado nos trabalhos do Congresso Nacional. É considerada a mais influente nas discussões, articulações e negociações de políticas públicas no âmbito do Poder Legislativo.