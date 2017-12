Shéridan entrega ordens de serviço para obras de eletrificação em Rorainópolis

A deputada federal Shéridan (PSDB/RR) entregou, nesta sexta-feira, 1º, em Rorainópolis, ordens de serviço para início das obras de eletrificação na sede do município e também na Vila de Martins Pereira.

A parlamentar já destinou quase R$4 milhões em emendas para localidade, valor que inclui mais de R$2,6 milhões a serem investidos na eletrificação urbana, que contempla a ampliação da rede elétrica incluindo iluminação pública e substituição de postes de madeira por postes de concreto, além de eletrificação rural.

Serão contemplados os bairros de Novo Horizonte, Andaraí, Campolândia, Pantanal e algumas avenidas da Sede. A emenda alocada pela Deputada inclui, ainda, a implantação de rede elétrica em Martins Pereira.

De acordo com Shéridan, estruturar a eletrificação dessas localidades é investir em qualidade de vida para os moradores. “A obra é de extrema relevância e traz benefícios incalculáveis para os moradores. Compromisso é isso, é trabalhar em prol de melhoria para nossa população”, afirmou.

A obra de eletrificação é de responsabilidade da prefeitura local. “Rorainópolis só tem a agradecer o empenho da Deputada Shéridan com a destinação desses recursos para nosso município, com obras significativas que irão contribuir para o nosso desenvolvimento”, disse o prefeito, Leandro Pereira.

Domingos, morador antigo da Vila de Martins Pereira, que será diretamente beneficiado com as obras, agradece o empenho de Shéridan. “Sou um dos primeiros moradores daqui e digo que há muitos anos aguardamos essa melhoria, pois todos os invernos eram de agonia. Com as fortes chuvas os postes de madeira caíam e era frequente ficarmos sem energia. Agora vai ficar bem melhor!”, disse.

Outras emendas

A Deputada Shéridan destinou, ainda, recursos a serem investidos na saúde, aquisição de tratores e implementos agrícolas, e na estruturação da rede de serviços de proteção social básica com a construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

“Estou no terceiro ano do meu primeiro mandato, esse é apenas o início de um trabalho pautado em respeito com as pessoas. Minha atuação transcende qualquer situação política, sempre irei priorizar minha gente”, finalizou.

Deputada Shéridan, durante a entrega da ordem de serviço, ladeada por vereadores da localidade, o prefeito Leandro Pereira e também o presidente do PSDB/RR, Anchieta Júnior.