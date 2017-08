Shantala: técnica de massagem indiana estimula vínculo familiar entre mães e bebês

Estimular o amor e o afeto entre a mãe e o bebê e fortalecer esta relação, é uma das prioridades do Programa Família Que Acolhe (FQA). Quinzenalmente, a unidade recebe cerca de 10 a 15 mamães beneficiárias que praticam a Shantala, técnica indiana de massagem, que pode ser aplicada no bebê a partir do primeiro mês de vida.

Nesta terça-feira, 16, teve início uma nova turma de participantes. As mães, instruídas pela terapeuta ocupacional Adriana Xavier, aprenderam algumas técnicas de massagens que podem ser reproduzidas em casa, diariamente. “Para realizar o procedimento é simples: basta um ambiente tranqüilo e que não esteja muito frio, uma vez que os bebês precisam estar sem roupa e, se possível, acompanhado de uma música relaxante”, ressaltou a terapeuta.

A Shantala pode ser aplicada desde os primeiros dias do recém-nascido, em razão dos benefícios que ela traz para o desenvolvimento do bebê, trabalhando sempre a região do peito, barriga, costas, pernas, braços e rosto. De acordo com a terapeuta, esta técnica auxilia no relaxamento e também no alívio das cólicas, comuns neste período em que o corpo do bebê está em processo de adaptação.

De acordo com Elane Florêncio, coordenadora do FQA, a Shantala é uma experiência única entre mães e os filhos, onde o contato físico e visual acaba fortalecendo o amor e carinho entre ambas as partes, mas que é necessário respeitar o tempo de cada bebê.

“Indicamos que o processo seja realizado entre os bebês de um a quatro meses, de 10 a 15 minutos para que os bebês não se estressem e possam desfrutar de todos os benefícios”, destacou.

Míriam Matos, mãe do pequeno Pedro Henrique de dois meses, conhecia os benefícios das massagens, mas ainda não havia sido apresentada as técnicas da shantala. Segundo ela, assim que soube que estava grávida começou a pesquisar na internet tudo relacionado ao desenvolvimento dos bebês. “Achei que ele choraria por estar em um lugar diferente da nossa casa, mas foi o contrário. Ele ficou muito relaxado e interagindo a todo o momento durante a massagem”, ressaltou.

Jéssica Costa