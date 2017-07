Shantala: mães aprendem técnicas de massagem para bebês

Mais de 40 mãezinhas e bebês estiveram presentes na unidade básica do Pricumã, recebendo dicas e orientações sobre como massagear os seus bebês com o método shantala. As mães fazem parte do grupo de puericultura da primeira infância da unidade e se reuniram para o encontro mensal, nesta quinta-feira, 27, pela manhã.

Quem passou as dicas e tirou diversas dúvidas das mamães foi à médica da unidade, que acompanha as pacientes desde o pré-natal e agora com o grupo de puericultura da primeira infância, Dra. Maria Vaulian.

“Estes encontros maiores onde reunimos todas as mãezinhas, servem para estreitarmos ainda mais os laços e repassarmos diversos conhecimentos para ajudar nessa fase tão importante que é a primeira infância. Hoje, por exemplo, repassamos as técnicas de massagem, para evitar cólicas e ajudar a aumentar ainda mais o vínculo com a mãe”, destaca a médica.

A unidade do Pricumã, possui dois grupos de puericultura de primeira infância e realiza mensalmente atividades diversificadas para abordar temas relacionados à prevenção de doenças e qualidade de vida dos bebês, entre eles a importância da amamentação; desenvolvimento e crescimento das crianças, a importância da realização de exames de triagem e outras novidades.

Lara Alanne Silva Silvino, 34, é mãe do pequeno Kaique de quatro meses. Ela ainda não tinha participado dos grandes encontros e hoje se admirou de saber o quanto pode ajudar o seu bebê com as massagens. “Que momento lindo e de muito aprendizado, aprendi muito hoje e vou participar outras vezes. É uma novidade mesmo nas unidades e é muito importante para nós mães”.

A shantala é uma técnica de massagem de origem indiana utilizada para aproximar ainda mais a mãe de seu bebê. Entre os muitos benefícios, a massagem proporciona a sensação de bem estar e calma, segurança e acolhimento.

Jamile Carvalho