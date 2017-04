Setrabes reúne municípios para oficina sobre o Creas

Ao longo desta quinta-feira, 27, está sendo realizada a oficina de nivelamento com todos os municípios de Roraima acerca do funcionamento das unidades do Creas (Centro de Referência Especializada em Assistência Social). A capacitação acontece no auditório da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), até às 18h.

Para a chefe da Divisão de Média Complexidade da Setrabes, Shyra Coelho, responsável por prestar assessoramento, supervisionar e monitorar os serviços ofertados nos Creas do Estado, esta é uma oportunidade para que tanto os municípios que já implantaram como aqueles que ainda irão implantar o Creas (os seis que estão em processo de implantação são Cantá, Uiramutã, Alto Alegre, São João da Baliza e Iracema) estão recebendo nivelamento de informações acerca do serviço realizado, com orientações legais e de atendimento. “Essa atualização é muito importante para garantir um aprimoramento permanente dos serviços”, enfatiza.

A capacitação conta com a presença da assistente social da Coordenação Nacional do Programa de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, do MDSA (Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário), Andréia Menecuci, que abordará o funcionamento do Creas e seu trabalho social junto às famílias.

“Estamos falando sobre a equipe de profissionais, a abordagem e o serviço realizado. Nossa expectativa em Roraima é da concretização das unidades que estão sendo implantadas e a expansão desses serviços, garantindo o acesso da maior quantidade de pessoas às políticas públicas”, destacou.

Caroebe, que já tem a unidade do Creas implantada, é um dos municípios que participam da oficina. “Mesmo já atuando diariamente, esta é uma oportunidade de esclarecer dúvidas e de atualizar o aprendizado”, pontuou a assistente social de Caroebe, Cristiane Borges.

Simone Cesário