Setrabes realiza programação especial na semana da criança

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) inicia nesta segunda-feira, 9, na Rede Cidadania Atenção Especial uma programação especial alusiva à Semana da Criança. As atividades seguem até o dia 12, quando com um evento recreativo especial no Parque Anauá, a partir das 16h.

Neste primeiro dia, os usuários da UCP (Unidade de Capacitação e Produção) mostraram suas habilidades no campeonato de futsal. “É o esporte que mais gosto, sou goleiro e jogo bem”, garante o garoto Lucas Gonçalves.

Ainda nesta manhã, foi apresentada a peça teatral “Ladrão da Alegria”, com a equipe da Igreja Nação Caimbé, além de muitas brincadeiras, como pula-pula, corda, dança e outras.

A programação continua no período da tarde, a partir das 15h, com o campeonato de futsal e apresentação de peça teatral pelos alunos e servidores da unidade.

Na terça-feira, 10, os usuários da Estimulação Precoce terão uma programação especial com muita música e brincadeiras, além das atividades recreativas para os demais usuários e apresentações culturais.

A diretora da Rede Cidadania Atenção Especial, Patrícia Lima, ressalta que a programação oferece atividades que saiam da rotina para celebrar o Dia das Crianças. “São atividades que promovem a socialização, expressão corporal, além de proporcionar aos usuários mostrarem suas habilidades, como no futebol e teatro, e aproveitarem as apresentações culturais”.

Programação

As atividades continuam no dia 11, das 8h às 12h, quando o Peti-RR (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) realizará uma ação na Escola Estadual Darlene Severino da Silva, bairro Tancredo Neves. Serão promovidas atividades recreativas e educativas para conscientização e combate ao trabalho infantil.

No dia 12, ocorrerá o encerramento das atividades alusivas, a ação acontece no Parque Anauá, a partir das 16h. Serão realizadas atividades recreativas conduzidas pelo Corpo de Bombeiros, dentre elas, o arvorismo, além de danças, apresentação teatral e brinquedos infláveis para garantir a diversão dos pequenos.

Simone Cesário