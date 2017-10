Setrabes orienta municípios para elaboração do censo SUAS 2017

Representantes da área de assistência social dos municípios de Roraima estão reunidos na Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) nesta segunda e terça-feira (30 e 31), das 8h às 12h e das 14h às 18h, no II Ciclo de Capacitação em Vigilância Socioassistencial – Censo SUAS 2017 (Sistema Único de Assistência Social).

A capacitação realizada no auditório da Setrabes é uma continuação e atualização da primeira edição promovida em 2016, tendo em vista que com a mudança das gestões municipal houve também alterações na equipe de assistência social. Dessa forma, a importância em oferecer orientação para que os municípios tenham as ferramentas para aplicar e fazer o diagnóstico do censo da política de assistência social nos municípios de Roraima.

De acordo com coordenadora de monitoramento, avaliação e gestão da informação da Setrabes, Débora Nóbrega, os participantes estão recendo orientações sobre o sistema do SUAS, do formulário para preenchimento das informações, orientação sobre o Censo SUAS e toda a normatização da política de assistência social.

“A realização do censo e saber fazer o diagnóstico é essencial para que os municípios possam identificar os projetos que necessitam ser implantados e que estes sejam efetivos”, esclarece.

Conforme a assistente social e coordenadora do Creas de Pacaraima, Edileia Ribeiro Bezerra, o município já está com o censo concluído e reconhece que essas capacitações são importantes para que os técnicos possam realizá-lo, já que é um instrumento essencial na gestão pública.

“O censo é essencial para que possamos saber quais as vulnerabilidades e as ações que devem ser implementadas na área de assistência social. Já faremos o nosso planejamento de 2018 baseado no censo”.

Simone Cesário