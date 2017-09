Setrabes lança programa de inclusão profissional para adolescentes do CSE

O Governo do Estado, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) em parceria com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Roraima) e a empresa Limponge, lançou nesta terça-feira, 12, o Programa de Aprendizagem Social, que oferecerá oportunidades de inclusão social a 20 adolescentes do CSE (Centro Socioeducativo Homero de Souza Cruz Filho).

A ideia é construir uma parceria visando a inclusão dos jovens para que os mesmos tenham a oportunidade de se capacitar e terem uma assinatura na Carteira de Trabalho, para que quando terminem suas medidas socioeducativas, de fato, possam contar com uma experiência profissional registrada e tenham acesso facilitado ao mercado de trabalho. É o que explica a secretária-adjunta da Setrabes, Edilânia Mangueira.

“É algo extremamente relevante. Esperamos que haja uma mudança na perspectiva de vida desses adolescentes que estão aqui, para que tracem um projeto diferenciado de vida e contribuam para a sociedade”, frisou.

O curso terá duração total de um ano, com dois módulos: seis meses de teoria e seis meses de prática, com registro na Carteira de Trabalho. Os participantes serão acompanhados pelo Senac e equipes de assistência social e psicólogos, além do Ministério do Trabalho. A carga horária será de 960 horas.

O diretor do CSE, capitão Nelson Camilo, ressalta que os jovens vão aprender sobre Teoria da Administração, Informática e conhecimentos voltados à gestão administrativa. Ele destaca ainda que entre os servidores é grande a expectativa por bons resultados.

“Eles poderão exercer o que aprenderam em estágio na Setrabes, onde serão acompanhados por equipe multiprofissional com relatórios de produtividade e serão devidamente remunerados, com todos os direitos trabalhistas garantidos enquanto menores aprendizes”, disse.

O juiz da Vara de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Roraima, Parima Veras, acredita no sucesso do Programa de Aprendizagem Social, por se tratar de mais uma medida que contribui para a ressocialização e devolução positiva dos jovens às suas famílias e à sociedade.

“Há um grupo de entidades empenhado em proporcionar mais uma oportunidade de aprendizado e obtenção de renda. Esta é uma ótima iniciativa, pois esses adolescentes foram selecionados pelo seu bom comportamento e estamos esperançosos que não voltem a cometer erros e sejam pessoas que agreguem algo positivo à sociedade”, ressaltou.

O técnico em Gestão Pública do Senac, Jardson Pereira, será responsável por ministrar as aulas para os aprendizes. Ele explica que o curso trabalhará a questão prática, inclusive sobre planos de carreira.

“Isso é para que eles possam entender o que é e como podem elaborar projetos neste sentido. A forma de avaliar vai ser dinâmica, com atividades, vídeos, palestras e seminários”, concluiu.

João Paulo Pires