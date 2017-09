Setrabes inicia segunda etapa de cursos do Capacita Suas

Foi iniciada nesta segunda-feira, 11, a 2ª fase do Programa Capacita Suas, promovida pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e Uerr (Universidade Estadual de Roraima), com a realização do curso de Vigilância Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social. A capacitação segue até sexta-feira (15), das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Uerr.

Nesta oportunidade, são 37 participantes que estão sendo atualizados quanto a um instrumento de identificação e prevenção das situações de vulnerabilidade social e seus agravos. Segundo a secretária-adjunta da Setrabes, Edilania Mangueira, “é uma oportunidade de compartilhamento da realidade de todos os municípios e, assim, traçar também políticas públicas em âmbito local”.

O Capacita Suas é um programa federal que, em Roraima, é coordenado pela Setrabes e executado pela Uerr, que visa o aperfeiçoamento da gestão do Suas e qualidade dos serviços socioassistenciais oferecidos à população, por meio da capacitação continuada dos trabalhadores.

A coordenadora do Programa Capacita Suas, Maria Valquíria Barreto de Paula, pontuou que em 2016 foram realizadas quatro cursos e 103 profissionais capacitados. “Já em 2017, serão quatro capacitações realizadas até o mês de novembro e já estamos elaborando o planejamento da terceira fase, que acontece em 2018”, adiantou.

O vice-reitor da Uerr, Elemar Favreto, ressaltou que as capacitações contribuem para melhorias em várias vertentes. “Ganham os trabalhadores da assistência social, o serviço público e a população em geral. E é pelo esforço da participação dos profissionais de todo o Estado que os cursos estão sendo ministrados – oferecer a capacitação e aprimoramento de conhecimento para o trabalho realizado”.

A assistente social do município de São Luiz, Edivânia Maria da Silva, participa pela segunda vez da capacitação. “É muito importante adquirir conhecimento para que possamos colocar em prática. Faz a diferença no nosso trabalho e na melhoria do atendimento oferecido. A capacitação é uma necessidade na nossa profissão”, finalizou.

Simone Cesário