Setrabes e Seapa atuarão em conjunto para facilitar crédito a agricultores

O crédito para aquisição de máquinas e equipamentos está mais acessível aos agricultores e pecuaristas do Estado. A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e a Seapa (Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) assinaram um Termo de Cooperação Técnica que facilita o acesso desse público ao programa Balcão de Ferramentas, resgatado pela atual gestão em 2016 e executado pela Setrabes, em parceria com a Desenvolve RR.

Com parcelas acessíveis, o programa facilita o acesso ao crédito utilizado na aquisição de equipamentos e maquinários para o micro e pequeno empreendedor iniciar ou expandir o negócio. Para a secretária da Setrabes, Emília Campos, o Balcão de Ferramentas leva desenvolvimento ao produtor rural. “Essa é uma das metas do Governo do Estado. O financiamento vai contribuir para a geração de renda para o homem do campo em Roraima. Percebemos o potencial dos novos empreendedores nesse setor”, disse.

Por meio da parceria, a Setrabes será responsável por fornecer todo o material necessário para o cadastro dos beneficiários e desenvolvimento do Programa. A Seapa irá realizar a análise e preenchimento da carta-consulta para liberação de crédito ao empreendedor rural, dados que ficarão à disposição da Setrabes para efetivar os cadastros.

De acordo com Gilzimar de Almeida, secretário da Seapa, essa ação conjunta irá garantir que a atividade possa se expandir e se fortalecer em Roraima. “Os agricultores e pecuaristas que estejam subsidiados com equipamentos podem agilizar e modernizar os processos de produção nas propriedades”, pontuou.

Balcão de Ferramentas

Desde que foi lançado, no mês de setembro de 2016, foram realizadas três entregas, em investimentos que totalizaram quase R$ 280 mil para quase cem tomadores de crédito.

Com a proposta de manter a política de investimentos no setor empresarial de micro e pequenos negócios do Estado, o Governo facilita o acesso ao crédito para empreendimentos como salões de beleza, borracharias, eletricistas, lanchonetes, restaurantes, dentre outros.

O financiamento para maquinários, equipamentos, reformas ou utensílios tem o limite de R$ 3 mil, com prazo de amortização do crédito de até 24 meses, com até quatro meses de carência.

