Setrabes divulga resultado de processo seletivo

Já pode ser consultado no Portal do Governo do Estado (www.portal.rr.gov.br) o resultado final do Processo Seletivo da Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social) para contratação de profissionais para atender a necessidade dos imigrantes venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima.

A partir de quinta-feira, 16, a Setrabes vai convocar os candidatos aprovados, obedecendo a ordem de classificação e o número de vagas estabelecidas, para assinatura do contrato.

O Processo Seletivo é destinado à seleção e posterior contratação de 12 profissionais, sendo oito de nível superior (psicólogo, assistente social, antropólogo e coordenador) e quatro de nível médio (agente sócio-instrutor), que vão atuar em dois Abrigos Provisórios, conhecidos como Centro de Referência aos Imigrantes em Boa Vista e em Pacaraima.

Os salários vão de R$ 2.223,34 a R$ 4.180,25 e a carga horária para todas as funções é de 40 horas semanais. São seis vagas destinadas para a Capital e outras seis para Pacaraima. O período de contratação será de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

O recurso empregado para a contratação desses profissionais provém dos R$ 480 mil articulados pelo Governo de Roraima junto ao MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) para ser utilizado no atendimento dos imigrantes venezuelanos do CRI (Centro de Referência ao Imigrante).