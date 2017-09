Setrabes abre inscrições para II Oficina de Reaproveitamento de Alimentos

Começam nesta terça-feira, 5, e seguem até o dia 13 de setembro, as inscrições para a II Oficina da Cozinha Brasil sobre Reaproveitamento de Alimentos voltada aos beneficiários do Crédito do Povo, promovida por meio da parceria entre a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e o Programa Cozinha Brasil, do Sesi.

Esta oficina será o aprimoramento da primeira edição, realizada no mês de março, que contou com a participação de 500 participantes que puderam aprender, na teoria e prática, sobre reaproveitamento de alimentos e alimentação saudável.

Nesta edição, novas receitas e novos métodos serão ensinados e podem participar tanto quem já participou da edição passada, como aquelas pessoas que passarão pela oficina pela primeira vez.

As inscrições podem ser efetuadas na sala 38, da Setrabes, na Avenida Mário Homem de Melo, 2310, bairro Mecejana, das 8h às 17h. É preciso apresentar RG e CPF no ato da inscrição.

Simone Cesário