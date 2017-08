Setrabes abre inscrições para capacitação em deficiência intelectual e transtorno do espectro autista

A Rede Cidadania Atenção Especial, unidade da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), abre inscrições nos dias 3 e 4 de agosto para a II Capacitação em Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista. As inscrições devem ser realizadas no bloco 7, da Rede Cidadania Atenção Especial, na Avenida São Sebastião, 1195, Santa Tereza, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h. É necessária apresentação da xerox do RG.

A capacitação será realizada entre os dias 7 a 25 de agosto, das 14h às 18h, com carga horária de 60 horas. Serão 30 vagas disponíveis para profissionais da educação, saúde e acadêmicos, com a proposta de capacitá-los para atuarem junto à pessoa com necessidades educacionais especiais.

A diretora da Rede Cidadania Atenção Especial, Patrícia Lima, enfatiza que a primeira capacitação teve uma procura muito grande devido a qualidade do curso.

“Para essa edição estamos com as melhores expectativas, uma vez que o curso tem como objetivo contribuir na formação continuada e também com uma sociedade inclusiva”, ressalta.