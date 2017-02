Setor produtivo será a nova matriz econômica de Roraima, diz Brito Bezerra

O ato da entrega de novas viaturas, convocação de concursados e assinatura do Decreto de Regulamentação da Lei 976/14 foi marcado em solenidade realizada na manhã desta quinta-feira, 16, no Palácio Senador Hélio Campos. O deputado Brito Bezerra (PP), Líder do Governo, destacou a importância da entrega dos 14 carros e seis motos à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da convocação dos 35 concursados do Instituto de Terras e Colonização de Roraima (Iteraima) e do decreto que trata da atuação do Iteraima em áreas rurais.

“A governadora Suely Campos (PP) está fechando um elo entre a agricultura, o Iteraima e a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Femar). Esta iniciativa vai alavancar a economia de vez e fazer com que o Estado não fique totalmente dependente dos recursos federais, dessa forma podemos dizer que o setor produtivo será a nova matriz econômica de Roraima”, disse o parlamentar.

As novas viaturas foram adquiridas por meio de um convênio do Governo do Estado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que também foi utilizado para a compra de equipamentos para as CPRs, como computadores.

Com relação ao Iteraima, a governadora oficializou a convocação de 35 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2013. Para Brito Bezerra, os novos servidores vão reforçar o quadro técnico do Instituto, no sentido de regularização de terras.

“Isso marca a história do Iteraima e o decreto assinado pela governadora passou a dar condição de expedir os títulos definitivos, sendo uma oportunidade de crescimento do pequeno, médio e do grande produtor, que passa de posseiro a proprietário da terra”, ressaltou o parlamentar.

Com a convocação serão preenchidas as vagas de auxiliar de serviços gerais, motorista, assistente administrativo, programador de microcomputador, técnico em agrimensura, técnico em agropecuária, tecnólogo em agronegócio, tecnólogo em meio ambiente, analista técnico jurídico, assistente social, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e secretário executivo.

“A governadora está de parabéns pelo trabalho desenvolvido junto ao setor produtivo do Estado, pois como consequência dessas iniciativas, Roraima receberá mais investimentos, mais recursos, mais postos de trabalho e levará a um comércio mais forte e solidificado”, concluiu o deputado Brito Bezerra.

Neidiana Oliveira