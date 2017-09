Setembro Amarelo: profissionais de saúde realizam blitz pela vida em semáforo da capital

A prefeitura de Boa Vista está promovendo ações alusivas ao Setembro Amarelo com programação nas unidades básicas de saúde e também nas escolas da capital. Na manhã desta quarta-feira, 13, os profissionais de saúde da unidade básica do Jardim Floresta realizaram uma blitz educativa, denominada blitz pela vida, em um semáforo da Avenida Venezuela.

Para chamar a atenção sobre o suicídio, os profissionais se reuniram no semáforo para panfletar e conversar com as pessoas sobre o tema. A enfermeira Janete Pinho destaca a importância da ação.

“A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, isso envolve todas as faixas etárias. Estamos alertando as pessoas aqui no semáforo sobre essa situação tão delicada, pois a família tem um papel importante nesse processo. Nossa unidade está apta e de portas abertas para receber toda pessoa que esteja angustiada, depressiva ou que às vezes só precisam ser ouvidas”.

Para Naldo Alves Castro, 30, motorista, a iniciativa ajuda a lembrar sobre algo que muitas vezes é ignorado. “É um assunto muito delicado e que precisa da nossa atenção, todos precisam estar atentos seja na família, escola e nosso ambiente de trabalho”.

Além da Blitz com panfletagem e conscientização os profissionais disponibilizaram testes de glicemia e aferição de pressão para as pessoas que passavam pelo local.

Confira as outras programações

Cambará | Palestra sobre depressão | 14.09.17 – 8h | Rua Caleb, 457 – Cambará

Escola Raimundo Nonato de Freitas | Palestra sobre depressão | 15.09.17 – 16h30 | Rua Sardinha, Santa Tereza

Escola Fagundes Varela | Palestra sobre depressão | 15.09.17 – 15h30 | Rua Macapá, 860 – Nova Cidade

Escola Prof. Antonio Ferreira | Palestra sobre suicídio | 15.09.17 – 9h | Rua Reinaldo Neves, 558, Jardim Floresta

31 de março | Palestra sobre suicídio | 19.09.17 – 8h30 | Rua Major Carlos Mardel, 466 – 31 Março

Ione Santiago – São Pedro | Rodas de conversa sobre o tema | 26.09.17-8h30 | Rua Costa e Silva, 356 – São Pedro

Escola Idarlene Tancredo Neves | Palestra sobre suicídio | 26.09.17 – 8h | Rua Leoncio Barbosa, 1186, Tancredo Neves

Jamile Carvalho