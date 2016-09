Setembro Amarelo: Prefeitura promove palestras sobre sinais do comportamento suicida

A Prefeitura de Boa Vista é uma das instituições parceiras na programação do Setembro Amarelo. A Coordenação Municipal de Saúde Mental vai ministrar diversas palestras em escolas e também para os profissionais de saúde, com o intuito de alertar sobre o suicídio e ensinar a identificar sinais dos grupos de alto risco como idosos, alcoólicos, toxidependentes e jovens com comportamentos perigosos.

As palestras serão ministradas nas escolas Costa e Silva e São Vicente, na quarta e quinta-feira, 14 e 15, a partir das 9h. “A ideia é colaborar com as escolas e criar dispositivos próprios, como treinar e disponibilizar alguns professores para realizar atendimento, atuando com prontidão e encaminhando jovens em situação de risco para as unidades adequadas”, destaca Sérvulo Santos, coordenador municipal de Saúde Mental.

O suicídio é um tema tratado, geralmente, como receio e preconceito. De acordo com o Sérvulo Santos, a pessoa que decide tirar a própria vida quer na verdade acabar com a dor, a angústia e o sofrimento que vivencia. O suicídio pode ser causado por vários fatores, entre eles, um excessivo grau de sofrimento.

“É uma situação muito delicada, pois o sofrimento da pessoa vem de muitos conflitos que a perturbam demasiadamente ao ponto de ela só conseguir ver a morte como a sua melhor opção”, explica.

Nem sempre é possível prever uma tentativa de suicídio. Mas é possível observar os sinais. Para identificar possíveis casos, é importante estar atento a alguns fatores de risco, como conflitos familiares, histórico de violência doméstica e violência sexual, depressão, doença psiquiátrica e outros. As equipes do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II da Prefeitura de Boa Vista, são responsáveis pelo cuidado de pessoas que em grande proporção sofrem de alguns desses transtornos.

“Temos uma equipe multiprofissional preparada que lida constantemente com pessoas em situação de risco. Por estarem em contato próximo e duradouro com os pacientes, seus familiares e comunidade, esses profissionais estão em posição privilegiada para avaliação de uma rede de proteção social”, explica Sérvulo.

Essas pessoas recebem o primeiro atendimento nas unidades básicas de saúde e são encaminhadas para os serviços especializados com atendimentos psicológicos e psiquiátricos, disponíveis no Hospital da Criança Santo Antônio e no CAPS II do município.

