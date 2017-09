Setembro Amarelo: instituições firmam protocolo de intenções para atuação conjunta

O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) e entidades parceiras assinaram na manhã desta segunda-feira, 11, o protocolo de intenções da Campanha Setembro Amarelo em Roraima, que visa desenvolver ações coletivas à valorização da vida.

Com o tema “Doe um minuto, salve uma vida” a campanha neste ano contará com Rodas de Conversa voltadas à prevenção do suicídio a serem realizadas nas redes de atenção básica à saúde e escolas públicas estaduais; audiência pública, distribuição de material educativo e a 2ª Caminhada pela Vida.

Para a promotora de Justiça de Defesa da Saúde e coordenadora da campanha, Jeanne Sampaio, a 2ª edição do Setembro Amarelo tem por objetivo reunir novamente instituições públicas e privadas na busca pela compreensão da sociedade a respeito do tema. “Trata-se de uma questão relevante de saúde pública, na qual precisamos, juntos, pensar e desenvolver medidas de prevenção”, destaca.

A campanha conta com a parceria da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Defensoria Pública do Estado de Roraima, Universidade Federal de Roraima, Governo do Estado de Roraima, por intermédio das secretarias estaduais de Educação e Saúde e Departamento Estadual de Trânsito, Prefeitura Municipal de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Alto Alegre, Secretaria de Assistência Social de Mucajaí, Polícia Militar do Estado de Roraima, Corpo de Bombeiros Militar, Conselho Regional de Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Roraima, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Enfermagem, Faculdades Cathedral, Liga Roraimense de Combate ao Câncer, Liga Acadêmica de Psiquiatria, Núcleo de Mulheres de Roraima, Centro de Referência de Assistência Social, Diocese de Roraima, Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e Exterior, Ordem Estadual de Ministros Evangélicos, Federação Espirita de Roraima, Igreja Metodista Wesleyana, Nação Caimbé e ONG Migre-Missões.

Setembro Amarelo

O mês de setembro foi escolhido pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio para alertar sobre a importância de ações de prevenção. O Brasil está entre os 28 países, de um universo de mais de 160 analisados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que possui estratégia de prevenção ao suicídio. Segundo a OMS, em 90% dos casos, os suicídios são preveníveis e, por estarem associados principalmente à depressão, são passíveis de diagnóstico e tratamento.