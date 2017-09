Setembro Amarelo: evento em alusão a prevenção ao suicídio terá apoio da ALERR

Há três anos no Brasil deu-se início a uma campanha para alertar a população sobre os riscos da depressão e ansiedade que acarretam a morte de milhares de pessoas, principalmente jovens, vítimas de suicídio. Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), o País é o quinto com mais índices de depressão e o oitavo no ranking de suicídios e Roraima ocupa o segundo lugar.

Diante desses fatos, em Roraima, pelo segundo ano consecutivo, a Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) apoiará a campanha ‘Setembro Amarelo’, promovida por instituições como a Universidade Federal de Roraima (UFRR), por meio dos cursos de Psicologia, Medicina e Enfermagem.

Nos dias 25 e 26 de setembro, a partir das 8h, no CAF (Centro Amazônico de Fronteiras), o evento de conscientização e prevenção ao suicídio da UFRR 2017 contará com palestras sobre ‘Saúde Mental e Suicídio: Perspectivas fenomenológicas existenciais’, ‘Suicídio: Sinais, enfrentamentos e prevenção’, além de expressões artísticas e um panorama sobre o fenômeno em Roraima e no envolvimento de indígenas. No dia 30, todos os parceiros se reunirão na II Caminhada pela Vida.

A acadêmica de psicologia do 6º semestre da UFRR, Rosemary Ferreira, reforçou a importância da participação da comunidade nesse processo de valorização da vida. “Estamos a frente, mas existe a necessidade que falarmos, que as pessoas estejam com a gente nesses dias falando sobre o suicídio tratando sobre uma situação que é complexa, complicada de se falar”, disse.

Além da Assembleia Legislativa, a Liga Acadêmica de Psiquiatria, do curso de Medicina, é parceira do evento, bem como a Liga de Saúde Mental. “É um desafio falar hoje sobre suicídio. Às vezes estamos ao lado de uma pessoa suicida em potencial, mas pelo fato de não conversar, ninguém sabe o que está se passando”, lamentou.

Audiência

No dia 25 de setembro, a partir das 9h, no plenário Noêmia Bastos Amazonas, na Assembleia Legislativa de Roraima, haverá uma audiência pública em alusão ao Setembro Amarelo e a Lei nº 1.065/16 (Semana Estadual de Valorização da Vida e Combate ao Suicídio).

Yasmin Guedes