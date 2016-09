Setembro Amarelo: Defensora prepara membros e servidores para palestrar em escolas

Na manhã desta sexta-feira, 9, uma capacitação voltada à campanha de Prevenção ao Suicídio, foi realizada no auditório da sede da Defensoria Pública do Estado (DPE). O curso preparatório teve a finalidade de preparar defensores públicos, servidores e estagiários para falar sobre o assunto – que ainda é um tabu – nas escolas públicas da capital entre os dias 19 e 23 de setembro.

A aula proferida pela defensora pública, Elceni Diogo, coordenadora da campanha no âmbito da DPE, conta com um material preparado em slides, vídeos educativos e músicas que atrairão a atenção da comunidade escolar. O material será reproduzido para todos os palestrantes. As palestras serão ministradas por defensores e estarão acompanhados de servidores da instituição e de um psicólogo.

Participaram também da palestra na DPE, o psicólogo Wagner Costa, a promotora do Ministério Público Jeane Sampaio e representantes da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. Ao final, houve apresentação cultural voz e violão.

Segundo a defensora pública Elceni Diogo, a ideia do evento foi de capacitar defensores e servidores que estarão ministrando palestras sobre a valorização da vida e prevenção ao suicídio em escolas públicas da capital. “Ficamos felizes porque houve a adesão de outras pessoas que abraçaram a causa conosco”, comemorou.

“Precisamos tratar o assunto de forma transversal com os adolescentes, é necessário sim abordar o tema. O suicídio é uma consequência de comportamentos que chamamos de fatores de risco, são vários os fatores que implicam a esse tipo de comportamento, precisamos desconstruir a ideia de que não é possível fazer nada por essas pessoas que pensam em interromper a sua vida”, explicou Elceni.

A defensora mencionou que o suicídio é uma questão de saúde pública, e que são diversos os motivos que levam o indivíduo a causar lesão a si mesmo. “O ato está entre as dez causas de morte mais frequentes em muitos países do mundo. Especialistas na área de saúde mental afirmam que esses números podem diminuir se aumentarem os debates sobre o assunto”, frisou.

“Muitas vezes, as pessoas por falta de conhecimento dizem que essas pessoas querem chamar atenção, e sim por muitas vezes às pessoas causam isso a si mesmo como forma de chamar atenção para a sua dor, é a forma que encontram de buscar ajuda, por isso precisamos estar atentos aos diversos comportamentos e sinais que essas pessoas dão a todo instante, e darmos a atenção que necessitam”, destacou a defensora.

De acordo com a promotora Jeanne Sampaio, coordenadora da campanha estadual, a alegria de viver é a mensagem que a campanha deseja transmitir. “Não temos a intenção de mudar essa realidade para hoje, mas precisamos plantar essa semente e regar para colher bons frutos no futuro. Precisamos levar esperança para essas pessoas, este é o principal objetivo do Setembro Amarelo.”

Celton Ramos