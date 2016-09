Setembro Amarelo: campanha é lançada em Roraima

Por meio de uma parceria inédita entre 16 instituições do poder público de Roraima, a campanha “Setembro Amarelo” foi lançada na manhã dessa quinta-feira, 1º. A mobilização social visa dar visibilidade a valorização da vida e prevenção ao suicídio. A cerimônia aconteceu no auditório do Centro Amazônico de Fronteiras (CAF/UFRR).

A iniciativa é coordenada pelo Ministério Público do Estado em parceria com diversas instituições, entre elas, a Defensoria Pública do Estado (DPE-RR) representada pela defensora pública, Elceni Diogo, coordenadora da campanha no âmbito da DPE-RR, e que esteve durante a abertura oficial.

Pela primeira vez, a programação da campanha se estenderá por todo o mês de setembro, com a realização de diversas atividades voltadas para o tema ‘A Vida pede Socorro: Viver é Melhor! Conectar, comunicar e cuidar’.

Segundo a defensora Elceni Diogo, a campanha é importante por trazer informação ao público sobre o assunto que ainda hoje é tabu. “A melhor forma de prevenir é a informação correta. O suicídio deve ser tratado como uma questão de saúde pública e que pode ser prevenido, basta a implementação de políticas públicas adequadas”, mencionou.

A agenda preparada pela Defensoria inclui palestras em escolas da capital que já houve casos de suicídio, formação para o público interno que são os servidores e também com os assistidos que procuram à Instituição, além de participar de alguns eventos de massa como a Caminhada para Vida, Fórum para debater políticas públicas de prevenção, entre outros.

De acordo com a professora da UFRR e psiquiatra, Pamela Alves, a maior parte das pessoas que tentam interromper sua vida costumam dar sinais. “O mais importante é prestar atenção no comportamento da pessoa em relação ao estilo de vida dela. Precisamos ficar atentos e observar a rotina diária dessa pessoa”, salientou.

Calendário

O Simpósio Acadêmico sobre a prevenção ao suicídio abriu o calendário de atividades que segue até dia 03, no CAF-UFRR. No sábado (3), distribuição de folders na Marcha para Jesus de Rorainópolis. Dia 06, capacitação interna da equipe de palestrantes do Setembro Amarelo.

No dia 08 e 09, a Defensoria promoverá formação sobre a temática aos servidores, membros e assistidos. A atividade antecede a participação de todos para o dia 10, quando acontece a Caminhada do Setembro Amarelo em conjunto com a Caminhada pela Vida de Roraima da Federação Espírita, às 17h, no palco Velia Coutinho.

No dia 12, serão as palestras educativas para os servidores da Saúde e Educação. E entre 19 e 23, será a vez da comunidade escolar. Os defensores públicos serão os palestrantes.

Celton Ramos