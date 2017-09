Setembro Amarelo: campanha alerta a população sobre suicídio e formas de prevenção

O assunto suicídio ainda é um tabu, permeado de vários mitos que muitas vezes atrapalham o tratamento e a busca por ajuda. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), 9 em cada 10 destas mortes poderiam ser prevenidas se a vítima tivesse apoio profissional e a atenção de quem está a sua volta. Por isso, o envolvimento de familiares e amigos é fundamental na prevenção deste transtorno mental.

O risco de suicídio deve ser tratado como um problema de saúde. Se alguém for detectado nessa situação, deve ser encorajado a buscar ajuda profissional. O acompanhamento psicossocial está disponível na rede pública e caso seja necessário o uso de medicamentos, estes também são disponibilizados gratuitamente.

No SUS (Sistema Único de Saúde), o caminho é procurar o posto de saúde mais próximo, onde o médico irá analisar o caso e encaminhar para uma unidade especializada. Dependendo do caso, o atendimento pode ser direcionado para a CECM (Clínica Especializada Coronel Mota), referência estadual para casos leves e moderados, com uma equipe multidisciplinar.

Outra porta de atendimento é o Caps III, situado na Avenida Ene Garcez, 497, Centro. A unidade disponibiliza um serviço de atenção à saúde mental em casos moderados a graves, funcionando de portas abertas para a população.

Muitos casos de suicídio também estão ligados ao consumo de álcool e outras drogas e o Estado possui duas unidades voltadas a este tipo de tratamento. O Caps AD 24h (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas) que funciona na Rua Sócrates Peixoto, 138, Jardim Floresta, também de portas abertas para a população. Além disso, há a Unidade de Acolhimento, que recebe pacientes encaminhados pelo Caps AD, sendo dependentes químicos maiores de 18 anos, de ambos sexos, que se encontram em sofrimento psíquico com necessidade de um cuidado mais específico e prolongado.

Já em situações de crise, as pessoas são conduzidas para o HGR (Hospital Geral de Roraima) e depois de saírem do surto, seguem o tratamento no Caps.

Interior

No interior, a população pode contar com os Caps nos municípios de Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, Pacaraima e Rorainópolis. Para obter atendimento, basta comparecer à unidade ou ser encaminhado pela Atenção Básica. Nestes centros, é possível receber acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, incluindo psicólogos e psiquiatras.

Sinais que podem ser apresentados por pessoas em risco de suicídio:

– Abandono de amigos e/ou atividades sociais.

– Perda de interesse em atividades que antes traziam prazer.

– Não conseguir assumir as responsabilidades diárias.

– Apresentar estado emocional alterado ou instável (agitação, irritabilidade, descontrole ou agressividade).

– Ter um plano de suicídio estruturado.

– Adotar comportamentos de risco, como consumo de álcool e outras drogas.

– Falar sobre morte ou sobre morrer.

Confira também algumas frases classificadas como de alerta:

– “Eu preferia estar morto”.

– “Eu não posso fazer mais nada”.

– “Eu não aguento mais”.

– “Eu sou um perdedor e um peso para os outros”.

– “Os outros vão ser mais felizes sem mim”.

Dicas para ajudar pessoas em risco de cometer suicídio:

– Criar proximidade com a pessoa sem se colocar em risco.

– Tentar estabelecer uma relação de confiança.

– Procurar escutar sem fazer juízo de valor.

– Demonstrar interesse em ajudar.

– Permitir que a pessoa expresse seus sentimentos.

– Tentar perceber se existe um plano de suicídio.

– Nunca deixar a pessoa sozinha e procurar envolver outras pessoas (familiares e amigos).

– Encorajar a pessoa a procurar ajuda profissional.