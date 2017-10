Setembro Amarelo: Caminhada em Defesa da Vida encerra programação

Uma vasta programação realizada na tarde desse sábado, 30, no Parque Augusto Germano Sampaio, no bairro Pintolândia, que culminou na Caminhada em Defesa da Vida, marcou o encerramento das ações do “Setembro Amarelo”, mês de sensibilização e prevenção do suicídio. Várias instituições, públicas e privadas, participaram das atividades.

A finalidade da Caminhada foi chamar a atenção da população para os sinais de risco e sobre as formas de prevenção do suicídio, pois, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), estima-se que 90% dos casos de suicídios podem ser evitados.

O secretário estadual da Saúde, Paulo Linhares, falou sobre a realização das atividades, que reuniram crianças, adolescentes e pessoas da terceira idade. “O objetivo de mobilizar a sociedade em relação à prevenção ao suicídio foi alcançado. Os índices em nosso Estado ainda são alarmantes. Tenho certeza de que é dever não só do poder público, mas de cada cidadão, identificar as pessoas que possam estar vítimas de depressão e ajudar. Um minuto doado pode salvar uma vida”, disse. Ele ressaltou que o mês de setembro foi alusivo ao tema, mas as ações precisam ter continuidade, a fim de garantir resultados efetivos do Setembro Amarelo.

O professor da Academia Roraimense de Karatê, Adauto Andrade, participou do evento com um grupo de alunos e destacou a importância das ações realizadas por diversas instituições em defesa da vida.

“Temos que contribuir com as ações do ‘Setembro Amarelo’ e mostrar que vale a pena lutar pela vida. Muitas pessoas precisam de ajuda, de apoio”, destacou e acrescentou que a prática esportiva pode ajudar muito.

Para a missionária da Diocese de Roraima, irmã Renata Gonzato, as ações em que as pessoas se unem para lutar pela vida, sobretudo, pelo valor de cada vida são fundamentais. “O amor de Deus é uma riqueza pra humanidade. Que a vida possa acontecer com muito sentido, com projetos e sonhos”, afirmou.

Principais sintomas

Mudanças de humor, perda de interesse ou prazer nas atividades, tristeza, choro excessivo, irritabilidade ou isolamento social, excesso de sonolência, insônia ou sono agitado, entre outros.

Como buscar ajuda

No SUS (Sistema Único de Saúde), o caminho é procurar o posto de saúde mais próximo, onde o médico irá analisar o caso e encaminhar para uma unidade especializada. Dependendo da situação, o atendimento pode ser direcionado para a CECM (Clínica Especializada Coronel Mota), referência estadual para casos leves e moderados, com uma equipe multidisciplinar.

A ajuda pode ser encontrada também no Caps III (Centro de Atenção Psicossocial), situado na Avenida Ene Garcez, 497, Centro. A unidade disponibiliza um serviço de atenção à saúde mental, em casos moderados a graves.

