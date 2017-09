Setembro Amarelo: alunos do Rumo Certo fazem blitz

Setembro está acabando, mas a ideia é que o tema suicídio continue sendo debatido com a sociedade. O mês dedicado a discutir o assunto colocou em evidência a importância de falar sobre a prevenção, principalmente, diante dos últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde que apontam um crescimento de 12% nos casos de suicídio entre 2011 e 2015 no Brasil.

No país, o suicídio é a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos, sendo a segunda em todo o mundo. Conscientizar e alertar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção foi o objetivo de uma blitz realizada nesta sexta-feira, 29, por alunos do programa Rumo Certo.

Os jovens, com idade entre 15 e 17 anos, exibiram faixas e cartazes com alertas sobre o suicídio e a importância de procurar ajuda e conversar sobre o assunto. Eles também distribuíram laços amarelos – cor que simboliza a causa – e até abraços para pessoas que passavam pelo semáforo entre as avenidas Glaycon de Paiva e Surumu, no bairro São Vicente.

“Todo adolescente e jovem passa por um momento delicado na vida, de tristeza. Nós temos que compartilhar o que sentimos, pensar na situação que estamos passando, questionar o porquê do sofrimento, pedir ajuda e não cometer suicídio. Eu pretendo levar essas informações para família, amigos e escola para ajudar outras pessoas”, disse Brenda Evillem Rocha, 16 anos, integrante do Rumo Certo.

Os alunos também participaram de uma palestra onde receberam informações sobre como lidar com as angústias comuns na juventude, identificar e alertar pessoas que estejam vivendo um momento difícil, informou a coordenadora do Rumo Certo, Sheila Medeiros.

“Nós buscamos prevenir, dar orientações, fazer acompanhamento pra que esses adolescentes possam multiplicar essas informações e também falar dos problemas que eles vivem. Caso conheçam ou identifiquem algum amigo ou familiar que está vivendo uma depressão, que eles falem da importância de se prevenir, de se amar”, disse.

Durante todo o mês de setembro, integrantes dos programas e projetos sociais da Prefeitura de Boa Vista participaram de ações sociais e encontros que abordaram o tema prevenção do suicídio.

Gleide Rodrigues