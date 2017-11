Sest Senat promove circuito ciclístico pelas ruas de Boa Vista

Buscando estimular o uso da bicicleta e enfatizar os benefícios que as atividades físicas trazem à saúde, o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), promove no próximo dia 25 de novembro um Circuito Ciclístico pelas ruas e avenidas de Boa Vista.

A intenção é reunir 900 participantes para as atividades na capital. Até o momento, mais de 700 vagas já foram preenchidas. O percurso do Circuito Ciclístico será de aproximadamente 10 km, com largada na Praça Fábio Marques Paracat, atrás do palco Velia Coutinho, às 17h30.

Para se inscrever, basta acessar o site http://projetossociais.sestsenat.org.br e preencher a ficha de inscrição. Quem quiser, também pode comparecer na unidade do Sest Senat, localizada na avenida Princesa Isabel, nº 1.200, Jardim Floresta, ou no stand montado no segundo piso do Pátio Roraima Shopping.

A data final para garantir a participação será na próxima sexta-feira, 17. Para trabalhadores autônomos ou contratados, aposentados e proprietários de empresas do setor de transporte e funcionários cadastrados no Sest Senat, a inscrição é gratuita. Para a comunidade em geral será cobrado o valor de R$ 30,00.

Os participantes recebem um kit, que será entregue no ato da inscrição, (quando feita presencialmente), com camiseta, boné e bolsa. Para quem se inscrever pelo site, é preciso fazer a retirada do kit nos locais determinados e informados pela comissão esportiva. Todos os participantes ganharão medalhas e participarão de sorteios de brindes ao final do Circuito, entre eles, duas bicicletas profissionais.

A Prefeitura de Boa Vista é parceira nesta iniciativa, que busca promover um trânsito mais harmonioso e ecologicamente correto. Além do executivo municipal, várias empresas locais apoiam o evento: O Boticário, Frios Rio Branco, Aro 29, Recanto da Peixada, Perin, Adidas, Pátio Roraima Shopping, Academia América, Emolab, Lupo, Megafarma, Mercadão das Bicicletas, Prefeitura de Boa Vista, Eucatur, Fly Viagens Tur, Carla Monteiro Estética, Clínica Fisiocorpo e Sebrae/RR.

Boa Vista encerra as etapas do Circuito Ciclístico Sest Senat, que já foi promovido em diversas cidades de todo o Brasil como: Santarém (PA), Brasília (DF), Rio Claro (SP), Petrolina (PE), Itabaiana (SE), Natal (RN), Vitória da Conquista (BA), Lages (SC), Ponta Grossa (PR), São Mateus (ES), Bento Gonçalves (RS), Rondonópolis (MT), Três Lagoas (MS), Resende (RJ), Três Pontas (MG) e Teresina (PI).

Jéssica Costa