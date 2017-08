Sessão solene na Câmara de Boa Vista abre a Semana Municipal da Família

A Câmara de Boa Vista abriu nesta segunda-feira, 7, em sessão solene, no plenário da Casa, a Semana Municipal da Família. A programação, que encerra no próximo domingo, com a Corrida da Família, foi instituída pela lei municipal 1.613/2015, de autoria da vereadora Mirian Reis (PHS).

Autoridades parlamentares, religiosas e jurídicas participaram da abertura da semana, como o deputado federal Carlos Andrade (PHS-RR), o presidente da União dos Militares Cristãos Evangélicos de Roraima (Umcerr), segundo-sargento Leandro Gentil, o pastor Gil Rocha, da Assembleia de Deus, e o defensor público Stélio Dener.

O evento, que começou com a realização de orações e discursos inerentes à programação da semana, também contou com a apresentação musical dos soldados da Polícia Militar, Josué Ribeiro e Matheus, que tocaram músicas gospel, como “Faz um milagre em mim”.

A abertura também contou com uma série de palestras relacionadas à família. Uma delas, do deputado Carlos Andrade, tratou sobre o tema “A Família no Congresso Nacional”, onde foram citados projetos polêmicos, como os que querem legalizar o aborto e as drogas.

“A família é a primeira instituição criada por Deus. Devemos valorizá-la e a colocarmos como prioridade. Hoje, dentro da sociedade moderna, muitas famílias se desfazem – algumas das vezes por falta apenas do diálogo. A lei que instituiu a Semana da Família é importante, é uma lei acertada dedicada exclusivamente à família”, declarou Andrade.

Stélio Dener destacou como “importantíssima” a realização da Semana da Família, pois é uma oportunidade para as autoridades e a sociedade em geral se aprofundarem sobre os problemas enfrentados pelas famílias. “Tenho certeza absoluta que a família é a base familiar como um todo, e está sendo enaltecida com esta lei, de criação da Câmara Municipal”, disse.

A vereadora Mirian Reis explicou que a lei foi elaborada para fortalecer a importância da família. “Nesta Semana da Família, a população vai receber informações de políticas públicas que venham favorecer a família, sobre algumas ações do Poder Público que, às vezes, a população não tem conhecimento”, destacou.

José Lucas