Sesi leva atividades recreativas para crianças em shopping de Bo Vista

Na próxima sexta-feira, 8, o Serviço Social da Indústria de Roraima (SESI) promoverá uma programação variada voltada para a criançada. As atividades realizadas serão: apresentação musical, exposição de robótica, mini oficinas de teclado, violão, teatro e Cartão de Natal. Toda a programação ocorrerá na praça de alimentação do Pátio Roraima Shopping, a partir das 17h.

A população que se fizer presente, além de conhecer alguns dos serviços ofertados pelo SESI, ainda poderá prestigiar a Cantata Arte Jovem, que será realizada por crianças de 6 a 12 anos, com repertório voltado para o clima natalino.

A exposição de Robótica será feita pelo time que recebeu o prêmio Estrela Iniciante no Torneio FLL Regional Norte de Robótica, que aconteceu nos dias 1 e 2 de dezembro, no Clube do Trabalhador do Amazonas. Os visitantes terão uma demonstração da performance realizada pela equipe no torneio.

Para a vice-diretora da Escola do SESI, Gardênia Cavalcante, a exposição do projeto é uma forma de tornar público as atividades e resultados da escola. “Nós queremos mostrar para a comunidade alguns dos trabalhos que são desenvolvidos pela escola do SESI, pois algumas pessoas ainda não conhecem os resultados que conquistamos todos os anos”, afirmou.

O pedagogo responsável pelo Projeto Arte Jovem, Eli Araújo, aponta a relevância do aprendizado das aulas de musicalização na vida das crianças. “Além de desenvolver habilidades com os instrumentos, elas melhoram a autoconfiança e aprendem a trabalhar em equipe em busca da harmonia musical, com isso muitos outros benefícios são acrescentados em sua formação”, disse.

Todas as crianças poderão customizar um cartão de felicitação de natal, para entregarem para os pais, parentes, amigos ou a quem desejar. Quanto à apresentação musical será realizada por cinco professores da instituição que exibirão repertórios de sucesso para animar o público.