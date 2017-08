Sesduf-RR promove debate para discutir situação venezuelana

A Seção Sindical dos Docentes da UFRR (Sesduf-RR) em parceria com o Centro de Comunicação, Letras e Artes da UFRR (CCLA) e com o Centro de Ciências Humanas da UFRR (CCH), realizará, no dia 14 de agosto (segunda-feira) às 18h30 no auditório do CCH, a mesa de debates com o tema “Venezuela – Da guerra Midiática à Migração”.

O evento é aberto ao público e tem objetivo de discutir a relação midiática e a migração diante o atual quadro no País vizinho, sob a perspectiva da guerra não convencional, com foco na guerra midiática, ou seja, o papel da mídia tradicional nesse processo.

A mesa será composta pelo Reitor da Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez ( UNESR), Prof. Dr. Adrián Padilla Fernández, o professor do curso de Relações Internacionais da UFRR, Prof. Dr. Gustavo Frota Simões, a emigrante venezuelana residente em Boa Vista, Madison Gonzáles Garcia e o Prof. Dr do curso de Comunicação Social da UFRR, Vilso Junior Santi.

Yasmin Castro Faria