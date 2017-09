Sescon-RR reivindica melhorias no serviço prestado pela Sefaz

Diante das inúmeras reclamações da classe contábil referente ao serviço prestado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Roraima (Sescon-RR) juntamente com o Conselho Regional de Contabilidade do estado de Roraima (CRC-RR) elaboraram uma carta contendo reivindicações da categoria.

A carta foi entregue, em reunião no Palácio Senador Hélio Campos, com o secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Oleno Matos, o assessor do órgão, Shiska Pereira, a diretora da Sefaz, Adilma Lucena, o secretário adjunto de Estado do Centro de Tecnologia de Informação Fazendária Lincoln Nunes da Silva, o presidente do Sescon-RR, José Soares Belido, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade CRC-RR, Francisco Fernandes de Oliveira e profissionais da classe contábil do Estado de Roraima.

O documento foi elaborado com base nos problemas relatados pelos contadores e empresários do setor Contábil.

“Somos conhecedores da dedicação do trabalho do secretário de fazenda Ronaldo Marcílio Santos e toda a sua equipe, em especial, a diretora Adilma Lucena, que tem procurado junto à classe contábil implantar melhorias no âmbito da Sefaz entretanto nos últimos 60 dias temos encontrado muitas dificuldades e até mesmo entraves (burocracias) nos trabalhos que envolvem os empresários da contabilidade”, diz um trecho da carta.

De acordo com o presidente do Sescon-RR a tecnologia é de fundamental importância para o bom andamento dos trabalhos em uma empresa de contabilidade, principalmente no quesito apuração do imposto devido ao ICMS. “A estrutura tecnológica da Sefaz, voltada ao atendimento aos empresários contábeis, não está suprindo as necessidades, causando dificuldades ou atraso em acompanhar a evolução dos trabalhos”, pontuou.

Uma das reivindicações é a dificuldade de acesso ao site da Secretaria. “É muito demorado o acesso ao site, o tempo de uso no sistema por login é de 10 minutos e geralmente trava o acesso, sem contar que constantemente o sistema está fora do ar. Precisamos de um site funcional, leve e com agilidade em responder aos serviços ofertados, pois é um instrumento de redução de trabalho”, relatou o presidente.

Outro problema enfrentado é com relação à lentidão e falta de funcionamento da busca por arquivos XMLs (arquivo de nota fiscal eletrônica que fica no ambiente da Sefaz). “Queremos desburocratizar essa situação”, informou José Belido.

O presidente ressaltou ainda que o banco de dados do sistema da Sefaz não é confiável.

“Hoje não temos nenhuma pendência do contribuinte em análise, porém, no dia seguinte o mesmo contribuinte aparece com pendências de 2013, 2014, algo sem explicação. O Estado de Roraima não pode ficar vulnerável em suas cobranças tributárias, como fica a segurança jurídica do contribuinte? E a informação prestada ao contribuinte pelo profissional contábil? Solicitamos soluções para estes questionamentos”.

Um dos trechos da carta relata que o atendimento via telefone oferecido pela Sefaz voltado ao plantão fiscal está comprometido. “Solicitamos a criação de um número para dúvidas ou plantão fiscal que funcione”. Além disso, a categoria requer mais transparência no cálculo do Documento de Arrecadação da Receita Estadual (DARE) gerado pela Sefaz por meio da NF-e, que já possui um campo com todos os produtos. “Orientamos mostrar esses mesmos produtos em uma nova coluna, os que são tributados por Substituição Tributária (ST) e Diferencial de Alíquota (DIFAL) e suas respectivas alíquotas”, citou Belido, informando que isso visa unicamente desburocratizar o processo de geração das guias do DARE.

Ainda conforme o presidente do Sescon-RR, a classe solicita a criação de um cadastro com senha destinada aos profissionais de contabilidade, para que eles tenham acesso a todas as empresas as quais eles são responsáveis contábeis. “Isso acontece em outros estados, onde com a senha única do ‘contador’ ele tem acesso a todas as empresas que o mesmo é responsável. Hoje temos uma senha para cada cliente e quando precisamos acessar o site da Sefaz é obrigado entrar um a um com senhas diferentes, isso atrasa muito os trabalhos”, pontuou.

Outra dificuldade enfrentada é referente aos produtos de substituição tributária. “Em todos os estados da federação brasileira possui uma listagem de produtos de Substituição Tributária acompanhada do NCM do produto e o valor agregado. Em Roraima não existe essa lista, permitindo opiniões divergentes em definir qual o produto é ou não ST. Solicitamos essa lista de forma fácil e simples no site do órgão, para evitar dúbio entendimento quanto à aplicabilidade da norma”, relatou.

O contribuinte recolhe os tributos em dia, entretanto, por não desembaraçar algumas notas fiscais retroativas a mais de 90 dias, ele tem o cadastro suspenso por edital.

“Isso é inadmissível, pois entendemos que a última opção a ser usada deva ser o edital. Indicamos que este serviço seja feito por meio de notificação via e-mail, intimação fiscal ou telefone com aviso prévio de sete dias, para que o contribuinte possa se regularizar. Ao suspender um contribuinte, o Estado tem prejuízos, tendo em vista que ele fica sem poder emitir nota fiscal eletrônica, impedido assim de gerar imposto ao estado de Roraima”.

A carta de reivindicação elaborada pelo Sescon-RR e CRC-RR é composta de 25 tópicos, que relatam os entraves ocorridos no dia a dia dos profissionais contábeis junto a Sefaz.

A classe contábil de Roraima representada pelo Sescon-RR e CRC-RR tem trabalhado e contribuído para o desenvolvimento empresarial do Estado, pois possui a função e obrigação de alimentar o banco de dados da Sefaz com informações verdadeiras e fidedignas dos contribuintes. Além disso, obrigatoriamente todos os cálculos da arrecadação de ICMS passam por um profissional contábil.

“Portanto, temos plena convicção e certeza que podemos contribuir mais para a melhoria do serviço prestado ao Governo e a população, mas para isso precisamos de condições de trabalho junto à Secretaria da Fazenda com a desburocratização dos serviços. Agradecemos também aos representantes do Governo do Estado por terem nos recebido e ouvido nossas reivindicações. Agora, aguardamos as soluções”, concluiu José Belido.

Neidiana Oliveira